С наступлением рождественской лихорадки начали воровать елки: за это можно лишиться свободы

Полиция сообщает, что 6 декабря около 9 часов утра получено сообщение от мужчины (1973 г. р.), проживающего в деревне Палюнишкис Паневежского района о том, что на принадлежащей ему территории срубили ель и сосну. Мужчина указал, что воры повредили ствол другой ели, дерево он нашел с разрубленным стволом. Материальный ущерб 175 евро.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 187 Уголовного кодекса Литовской Республики уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается публичными работами или штрафом, либо ограничением свободы, либо лишением свободы на срок до двух лет.