С наступлением рождественской лихорадки начали воровать елки: за это можно лишиться свободы

Полиция сообщает, что 6 декабря около 9 часов утра получено сообщение от мужчины (1973 г. р.), проживающего в деревне Палюнишкис Паневежского района о том, что на принадлежащей ему территории срубили ель и сосну. Мужчина указал, что воры повредили ствол другой ели, дерево он нашел с разрубленным стволом. Материальный ущерб 175 евро.