С дороги съехали и перевернулись пожарные-спасатели, которые ехали по вызову

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, 8 августа, в 11.43 ч. поступило сообщение о том, что в Мажжейкяйском районе, в деревне Найкяй, загорелся дом.

На место выехали пожарные-спасатели, однако они попали в ДТП.

Сообщается, что один из автомобилей съехал с дороги и перевернулся.

По предварительным данным, пожарные-спасатели не пострадали.

На место пожара выехала другая команда. В 12.25 ч. пожар был ликвидирован.