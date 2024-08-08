2024.08.08 13:53

С дороги съехали и перевернулись пожарные-спасатели, которые ехали по вызову

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt

В четверг в Мажейкяй с дороги съехал и перевернулся автомобиль пожарных-спасателей. Сообщается, что они ехали по вызову.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, 8 августа, в 11.43 ч. поступило сообщение о том, что в Мажжейкяйском районе, в деревне Найкяй, загорелся дом.

На место выехали пожарные-спасатели, однако они попали в ДТП.

Сообщается, что один из автомобилей съехал с дороги и перевернулся.

По предварительным данным, пожарные-спасатели не пострадали.

На место пожара выехала другая команда. В 12.25 ч. пожар был ликвидирован.

Сообщалось, что источник огня был на кухне.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии