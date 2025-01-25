2025.01.25 15:49

С дороги съехал автомобиль с 12-тью охотниками: один человек погиб

 
ru.DELFI.lt
Zarasų rajone apvirtus automobiliui žuvo žmogus
Zarasų rajone apvirtus automobiliui žuvo žmogus
ФОТО: Utenos policijos nuotr.

В субботу в Зарасайском районе произошло трагическое ДТП. Сообщается о гибели человека.

Департамент полиции сообщил, что 25 января, в 13.20 ч., в Зарасайском районе, около деревни Сувенай, с дороги съехал и перевернулся автомобиль ГАЗ 66, которым управлял мужчина 1968 г.р.

В машине ехали 12 охотников.

В ДТП погиб мужчина 1954 г.р., пострадали водитель и еще два пассажира. Пострадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением ГАЗ 66. В машине ехали члены Зарасайского охотничьего кружка.

Количество пассажиров и пострадавших еще уточняется.

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