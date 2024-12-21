Результативная засада пограничников: молодой человек из Шальчининкай пойман с уликами

В четверг дежурившие сотрудники на пограничном пункте Тверячяус Вильнюсского погранотряда Государственной службы охраны границы обнаружили возле села Остравишкай (Игналинский район) два прямоугольных свертка, завернутых в черно-белую полиэтиленовую пленку. Позже выяснилось, что в них оказалось 1500 пачек сигарет NZ Gold с белорусской этикеткой. Возле обнаруженных находок пограничники организовали засаду, продолжавшуюся несколько часов. Терпение сотрудников окупилось. С приближением полуночи появился человек с фонариком, который без колебаний повернулся к сверткам. В то время, когда он собирался повесить на самодельные подвески, появившиеся из-за прикрытия пограничники задержали мужчину.