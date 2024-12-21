Результативная засада пограничников: молодой человек из Шальчининкай пойман с уликами

В четверг дежурившие сотрудники на пограничном пункте Тверячяус Вильнюсского погранотряда Государственной службы охраны границы обнаружили возле села Остравишкай (Игналинский район) два прямоугольных свертка, завернутых в черно-белую полиэтиленовую пленку. Позже выяснилось, что в них оказалось 1500 пачек сигарет NZ Gold с белорусской этикеткой. Возле обнаруженных находок пограничники организовали засаду, продолжавшуюся несколько часов. Терпение сотрудников окупилось. С приближением полуночи появился человек с фонариком, который без колебаний повернулся к сверткам. В то время, когда он собирался повесить на самодельные подвески, появившиеся из-за прикрытия пограничники задержали мужчину.
Документа, подтверждающего личность и гражданство, у него не было, но он сказал, кем является. После проверки сотрудниками пограничной службы личность мужчины была подтверждена.
Оказалось, что 24-летний мужчина из Шальчининкай приехал забрать белорусские сигареты. Мужчина признался, что ему нужно было доставить груз в указанное место, координаты которого он получил бы после того, как заберет сигареты. Задержанного контрабандиста и сигареты пограничники доставили на пограничный пункт Тверячяус.
В связи с перевозкой подакцизных товаров с нарушением установленного порядка на контрольно-пропускном пункте возбуждено административное дело. За такое правонарушение жителю Шальчининкай грозит штраф в размере 5200-6000 евро. Ему сделали предупреждение за отсутствие в пограничной зоне документа, удостоверяющего личность. После допроса жителя Шальчининкай отпустили, а затем ему вручили повестку о прибытии через несколько недель на пограничный пункт Тверячяус, где будет рассматриваться его административное дело.
Изъятые сигареты временно хранятся на вышеупомянутом пограничном пункте.