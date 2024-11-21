2024.11.21 07:02

Рейды в Вильнюсе – за два часа полиция зафиксировала 29 нарушений ПДД

 
ru.DELFI.lt
Specialus policijos reidas
Specialus policijos reidas
ФОТО: Vilniaus policija

Дорожная полиция Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа в среду утром провела рейды, выясняя, не ездят ли водители по полосе А, предназначенной для общественного транспорта. За два часа полиция зафиксировала 29 случаев нарушения ПДД.

По данным полиции, 20 ноября утром полиция провела рейды на ул. Укмергес и на проспекте Пилайтес. На ул. Укмергес зафиксировали 16 нарушителей, на проспекте Пилайтес – 13. Полиция составила протоколы об административных нарушениях.

За использование полосы А водителям грозят штрафы от 30 до 90 евро.

Полиция напоминает, что на полосу А можно выезжать (если нет сплошной разделительной полосы), только перед поворотом направо или налево при объезде остановившегося транспортного средства sustojusią. Медленно едущие машины объезжать по этой полосе запрещается.

Подобные рейды полиция будет проводить и в будущем.

Specialus policijos reidas

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