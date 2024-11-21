Рейды в Вильнюсе – за два часа полиция зафиксировала 29 нарушений ПДД

По данным полиции, 20 ноября утром полиция провела рейды на ул. Укмергес и на проспекте Пилайтес. На ул. Укмергес зафиксировали 16 нарушителей, на проспекте Пилайтес – 13. Полиция составила протоколы об административных нарушениях.

За использование полосы А водителям грозят штрафы от 30 до 90 евро.

Полиция напоминает, что на полосу А можно выезжать (если нет сплошной разделительной полосы), только перед поворотом направо или налево при объезде остановившегося транспортного средства sustojusią. Медленно едущие машины объезжать по этой полосе запрещается.