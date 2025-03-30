2025.03.30 13:23

Рейд в Вильнюсе: в шестой раз водитель попался без прав

 
ru.DELFI.lt

В субботу, 29 марта, вечером, и в ночь на воскресенье полиция провела рейд в Вильнюсе. В рейде участвовали и сотрудники СОГГ. Попались иностранцы, которые слишком долго находятся в Литве, и хорошо знакомый полицейским водитель, который ездит без прав.

Полиция дежурила в разных местах города. Большая часть водителей была дисциплинированной, однако без нарушителей не обошлось.

На ул. Оланду были наказаны нетрезвые водители.

Автомобилем Mercedes Benz управлял мужчина (1966 г.р.), в организме которого было 0,44 промилле, а автомобилем Volvo водитель (1968 г.р.) – в организме которого было 0,52 промилле. Обоим гражданам придется заплатить штрафы и на время забыть о вождении.

Ночью на проспекте Лайсвес полиция остановила водителя без удостоверения. Оказывается, что мужчина (2003 г.р.), который управлял автомобилем Audi компании Bolt, уже хорошо известен полиции – за вождение без прав его наказали в шестой раз.

По данным полиции, у молодого человека никогда не было водительского удостоверения, а за нарушения ПДД он не сможет его получить до 2027 года.

Работа была и у сотрудников СОГГ – попались двое иностранцев с просроченными документами.

Гражданин Японии был лишен вида на жительство в стране, но не информировал об этом службы. Он провел в Литве нелегально целых 149 дней. Мужчина должен покинуть Литву в течение 7 дней.

Во время рейда был остановлен и гражданин Узбекистана, у которого документы не действуют уже 14 дней.

Еще трое иностранцев получат взыскания за нарушение правил перевозки пассажиров.

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