Рейд в Вильнюсе: в шестой раз водитель попался без прав

Полиция дежурила в разных местах города. Большая часть водителей была дисциплинированной, однако без нарушителей не обошлось.
На ул. Оланду были наказаны нетрезвые водители.
Автомобилем Mercedes Benz управлял мужчина (1966 г.р.), в организме которого было 0,44 промилле, а автомобилем Volvo водитель (1968 г.р.) – в организме которого было 0,52 промилле. Обоим гражданам придется заплатить штрафы и на время забыть о вождении.
Ночью на проспекте Лайсвес полиция остановила водителя без удостоверения. Оказывается, что мужчина (2003 г.р.), который управлял автомобилем Audi компании Bolt, уже хорошо известен полиции – за вождение без прав его наказали в шестой раз.
По данным полиции, у молодого человека никогда не было водительского удостоверения, а за нарушения ПДД он не сможет его получить до 2027 года.
Работа была и у сотрудников СОГГ – попались двое иностранцев с просроченными документами.
Гражданин Японии был лишен вида на жительство в стране, но не информировал об этом службы. Он провел в Литве нелегально целых 149 дней. Мужчина должен покинуть Литву в течение 7 дней.
Во время рейда был остановлен и гражданин Узбекистана, у которого документы не действуют уже 14 дней.
Еще трое иностранцев получат взыскания за нарушение правил перевозки пассажиров.