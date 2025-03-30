Рейд в Вильнюсе: в шестой раз водитель попался без прав

Полиция дежурила в разных местах города. Большая часть водителей была дисциплинированной, однако без нарушителей не обошлось.

На ул. Оланду были наказаны нетрезвые водители.

Автомобилем Mercedes Benz управлял мужчина (1966 г.р.), в организме которого было 0,44 промилле, а автомобилем Volvo водитель (1968 г.р.) – в организме которого было 0,52 промилле. Обоим гражданам придется заплатить штрафы и на время забыть о вождении.

Ночью на проспекте Лайсвес полиция остановила водителя без удостоверения. Оказывается, что мужчина (2003 г.р.), который управлял автомобилем Audi компании Bolt, уже хорошо известен полиции – за вождение без прав его наказали в шестой раз.