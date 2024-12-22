Рейд в Вильнюсе: пьяный водитель пугал полицейских своей мамой

В Григишкес полиция остановила два BMW, которыми управляли водители без водительских прав. Выяснилось, что она они попались без прав за рулем во второй раз, поэтому их автомобили увезли на охраняемую стоянку.
После полуночи полиция проверяла водителей на Минском шоссе. Там за 15 минут попались три нарушителя.
Полиция остановила водителя BMW, в организме которого было 1,13 промилле, и водителя Renault, гражданина Украины, в организме которого было 1,11 промилле.
Однако больше всего внимания привлек водитель Toyota – алкотестер сначала показал 1,99, а через 15 минут 2,01 промилле.
Мужчина сказал, что вез с праздника двух девушек, а сам пил пиво несколько часов назад. Пьяный водитель вел себя недружелюбно, неадекватно, а потом начал пугать полицию мамой, которая, по его словам, обладает какими-то связями. Полицейские не испугались и доставили автомобиль нарушителя на охраняемую стоянку. Подписывая документы, он оставил полицейским „сообщение“ на русском языке, и продолжил свой путь пешком.
Все нарушители были наказаны.
Это не последний рейд полиции перед праздниками и в праздники.