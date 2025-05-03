Рейд в Вильнюсе: попались пьяные водители без прав и девушка, которая готовилась к экзамену

Позже полиция переехала на ул. Жалюю Яжеру. Там полицейских пытался перехитрить водитель Opel. Мужчина (1977 г.р.), заметив полицию, свернул на другую дорогу, припарковался и пытался уйти. Полиция задержала его и хотела проверить на трезвость, однако он отказался и уверял, что за рулем не сидел. Выяснилось также, что у явно нетрезвого мужчины нет водительского удостоверения.

Штраф получил и друг девушки за то, что дал автомобиль человеку, у которого нет прав на вождение.

Водитель (2006 г.р.) Citroen рассказала невероятную историю – она ехала за рулем автомобиля своего друга, не имея водительского удостоверения, чтобы подготовиться к экзамену в Regitrа.

Вильнюсская полиция проводила проверки в разных местах. Первые нарушители попались в Рудамине, здесь разъезжали несколько водителей без прав.

На ул. Жалюю Яжеру был оштрафован и водитель (1972 г.р.) Toyota. Мужчина был нетрезвым (0,58 промилле) и у него не было прав.

После полуночи на ул. Озо полиции попались самые пьяные нарушители. Автомобилем VW управлял молодой человек (1998 г.р.), который был настолько пьян, что не понял, что его останавливает полиция. Водитель еле держался на ногах, сказал, что пил пару часов назад. В его организме было 1,85 промилле.

Мало того, у мужчины не было прав на вождение, он был их лишен в 2021 году за превышение скорости.