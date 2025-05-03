Рейд в Вильнюсе: попались пьяные водители без прав и девушка, которая готовилась к экзамену

Вильнюсская полиция проводила проверки в разных местах. Первые нарушители попались в Рудамине, здесь разъезжали несколько водителей без прав.
Водитель (2006 г.р.) Citroen рассказала невероятную историю – она ехала за рулем автомобиля своего друга, не имея водительского удостоверения, чтобы подготовиться к экзамену в Regitrа.
Штраф получил и друг девушки за то, что дал автомобиль человеку, у которого нет прав на вождение.
Позже полиция переехала на ул. Жалюю Яжеру. Там полицейских пытался перехитрить водитель Opel. Мужчина (1977 г.р.), заметив полицию, свернул на другую дорогу, припарковался и пытался уйти. Полиция задержала его и хотела проверить на трезвость, однако он отказался и уверял, что за рулем не сидел. Выяснилось также, что у явно нетрезвого мужчины нет водительского удостоверения.
На ул. Жалюю Яжеру был оштрафован и водитель (1972 г.р.) Toyota. Мужчина был нетрезвым (0,58 промилле) и у него не было прав.
После полуночи на ул. Озо полиции попались самые пьяные нарушители. Автомобилем VW управлял молодой человек (1998 г.р.), который был настолько пьян, что не понял, что его останавливает полиция. Водитель еле держался на ногах, сказал, что пил пару часов назад. В его организме было 1,85 промилле.
Мало того, у мужчины не было прав на вождение, он был их лишен в 2021 году за превышение скорости.
Выяснилось, что у водителя была включена навигация, которая показывала и полицейских на дороге, однако пьяный водитель все равно попался. Автомобиль VW был доставлен на охраняемую стоянку.
Вскоре на том же месте полиция остановила еще один автомобиль VW – им управлял водитель 1965 г.р. Он также был пьян (1,35 и 1,51 промилле). На вопрос, почему он пьяный сел за руль, мужчина сказал, что такая у него работа.
Водитель VW также был без водительского удостоверения, он был лишен прав в 2019 году за пьяное вождение. Его автомобиль тоже увезли на охраняемую стоянку.
Там же полиция остановила и водителя (2004 г.р.) Volvo, в организме которого было 0,53 промилле.