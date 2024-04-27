Рейд в Вильнюсе: попались 7 мигрантов, 4 нелегальных водителя-иностранца и водитель без прав

В самом начале рейда полиция преследовала злостного нарушителя на ул. Пелесос – водитель Honda не остановился по требованию полиции. По предварительным данным, он не остановился, даже когда полиция догнала его на служебном автомобиле. Беглец проехал около километра, его догнали во дворах многоквартирных домов.

Выяснилось, что у водителя Honda нет и никогда не было водительского удостоверения.

Во время рейда было немало работы у пограничников – попались 7 иностранцев, в у которых не было вида на жительство в Литве.

Первым попался гражданин Таджикистана, который управлял автомобилем Toyota, его остановили на ул. Дзуку.

В 23.30 ч., в самой начале проверки на ул. В.Кудиркос, попались двое узбеков. Оба они задержались в Литве дольше, чем могли. Вскоре был остановлен еще один их соотечественник.