Рейд в Вильнюсе: полиция задержала троих водителей без прав

Полицейские, работавшие в Вильнюсе в праздничные выходные, порадовались — водители были трезвы и почти у всех были надлежащие документы. Лишь немногие водители получили „бонусы“ во время рейда. Сотрудники полиции остановили молодого человека, управлявшего автомобилем Citroen, на улице Талино. Оказалось, что у него не было водительских прав, и он их никогда не получал.
Проверяя водителя, сотрудники были удивлены; увидев в базе данных бесчисленное множество нарушений правил дорожного движения. Молодой человек, только что совершивший очередное нарушение, не только получил штраф, ему еще и пришлось попрощаться со своим Citroen — автомобиль отвезли на охраняемую полицией стоянку. В указанном месте был пойман еще один водитель без прав. Мужчина, управлявший VW Passat, также никогда не получал водительских прав на управление транспортным средством.
Чуть позже полицейская машина выехала на улицу Жирню, куда прибыл водитель Ford. Женщину решили проверить, поскольку она пробовала алкоголь, алкотестер показал 0,17 промилле. Хотя было установлено, что у женщины допустимая норма, она была слишком напугана, и когда ее попросили предъявить водительские права (которые требовались для подтверждения того, что она „не была пьяна“), она ответила, что их у нее нет при себе. Проверка базы данных выявила настоящую правду – у молодой женщины (1993 г. р.) аннулированы водительские права. В апреле 2024 года она лишилась водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. В том же месяце ее поймали снова — за вождением автомобиля, когда она уже не должна была этого делать. В связи с повторным нарушением Ford был доставлен на полицейскую стоянку.
Сотрудники полиции Вильнюса снова будут „охотиться“ за нарушителями правил дорожного движения.