Рейд в Вильнюсе: полиция задержала троих водителей без прав

Чуть позже полицейская машина выехала на улицу Жирню, куда прибыл водитель Ford. Женщину решили проверить, поскольку она пробовала алкоголь, алкотестер показал 0,17 промилле. Хотя было установлено, что у женщины допустимая норма, она была слишком напугана, и когда ее попросили предъявить водительские права (которые требовались для подтверждения того, что она „не была пьяна“), она ответила, что их у нее нет при себе. Проверка базы данных выявила настоящую правду – у молодой женщины (1993 г. р.) аннулированы водительские права. В апреле 2024 года она лишилась водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. В том же месяце ее поймали снова — за вождением автомобиля, когда она уже не должна была этого делать. В связи с повторным нарушением Ford был доставлен на полицейскую стоянку.