Рейд в Вильнюсе: наркотики, погоня и фальшивые права

Оказалось, что мужчина уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, и на этот раз его снова поймали за „незаконным“ вождением. В связи с нарушением правил автомобиль был отправлен на стоянку полиции.

Наибольшее внимание привлек гражданин Беларуси (1997 г.р.), управлявший автомобилем Toyota по ул. Я. Ясинскиса — мужчина предъявил сотрудникам полиции документы, подтверждающие его легальное пребывание в Литве, однако его водительские права вызвали подозрения. Оказалось, что этот документ был полностью подделан. В ходе расследования обстоятельств был также проверен автомобиль, в котором сотрудники полиции обнаружили сумку, принадлежащую компании по доставке продуктов питания Bolt, и, как предполагается, наркотические материалы. После проверки водителя выяснилось, что он сам находился в состоянии алкогольного опьянения.