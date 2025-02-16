Рейд в Вильнюсе: наркотики, погоня и фальшивые права

Большой отряд сотрудников полиции проверял водителей в разных частях города, первые нарушители были пойманы на улице Юстинишкес. В указанном месте у мужчины (1990 г.р.), управлявшего автомобилем BMW, на алкотестере была выявлена легкая степень опьянения (0,43 промилле). Еще несколько человек также получили „бонусы“: у водителя Seat (1978 г.р.) был установлен уровень опьянения 0,81 промилле, а у жителя, управлявшего автомобилем Mercedes Benz – 0,64 промилле.
Не избежали ответственности и несколько „бесправных“ водителей — молодой человек 2004 г.р. управлял автомобилем Toyota без прав, а водитель Audi (2005 г.р.) неоднократно задерживался сотрудниками полиции без водительских прав.
Фальшивка
Рейд на улице Я. Ясинскиса не уменьшил нагрузку на сотрудников. Первый попавшийся водитель (!992 г.р.) был хорошо известен полиции — он управлял автомобилем Chrysler в состоянии алкогольного опьянения (0,66%) и не имея прав.
Оказалось, что мужчина уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, и на этот раз его снова поймали за „незаконным“ вождением. В связи с нарушением правил автомобиль был отправлен на стоянку полиции.
Наибольшее внимание привлек гражданин Беларуси (1997 г.р.), управлявший автомобилем Toyota по ул. Я. Ясинскиса — мужчина предъявил сотрудникам полиции документы, подтверждающие его легальное пребывание в Литве, однако его водительские права вызвали подозрения. Оказалось, что этот документ был полностью подделан. В ходе расследования обстоятельств был также проверен автомобиль, в котором сотрудники полиции обнаружили сумку, принадлежащую компании по доставке продуктов питания Bolt, и, как предполагается, наркотические материалы. После проверки водителя выяснилось, что он сам находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину задержали, а автомобиль Toyota отвезли на стоянку полиции.
Попытка побега
Около 23.00 профилактический рейд переместился на улицу В. Кудиркаса, где сотрудникам полиции даже пришлось преследовать нарушителя дорожного движения. При проверке транспортных средств сотрудники полиции заметили, как автомобиль Audi, принадлежащий компании Bolt, развернулся и уехал. Догнав его, стала ясна причина такого поведения — водитель (2001 г.р.) находился в состоянии алкогольного опьянения (0,57 промилле).
Еще несколько нарушителей были пойманы на улице Ажуолино – гражданин (1997 г.р.), управлявший автомобилем WV, был пьян (0,45 промилле), а водитель автомобиля Škoda неоднократно задерживался за управление транспортным средством без прав.
Пограничникам, которые работали совместно с сотрудниками дорожной полиции и кинологом, также пришлось потрудиться. В ходе рейда были задержаны трое мигрантов: у одного из азербайджанцев истек срок действия визы, а двое граждан Молдовы просрочили визы в Литве.
Сотрудники дорожной полиции Вильнюса вновь будут „охотиться“ на водителей, не соблюдающих правила дорожного движения.