Разыскивают пропавшего подростка: полиция нашла рюкзак и мобильный телефон

По данным Тельшяйского комиссариата полиции, в понедельник, в 6.50 ч. в Мажейкяй из дома ушел и до сих пор не вернулся Недас Шаулис (2009 г.р.).

Юноша в понедельник ушел в школу, но из школы не вернулся. В полицию обратились дедушка и бабушка подростка.

Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, на подростке была черная куртка с серыми вставками, синие джинсы, желтоватые высокие ботинки, у подростка были синие большие наушники.

В последний раз его видели в Мажейкяй в понедельник, в 16.30 ч., на ул. Соду кяляс, 62.

Представитель полиции Грета Фраерите-Рувяле сказала, что поиски ведутся около реки Вента.