2025.01.21 16:28

Разыскивают пропавшего подростка: полиция нашла рюкзак и мобильный телефон

 
ru.DELFI.lt
Dingo Nedas Šaulys
Dingo Nedas Šaulys
ФОТО: Telšių policijos nuotr. | „Delfi“ montažas

Полиция разыскивает пропавшего 15-летнего юношу. Сейчас найдены только его вещи, самого подростка пока не нашли.

По данным Тельшяйского комиссариата полиции, в понедельник, в 6.50 ч. в Мажейкяй из дома ушел и до сих пор не вернулся Недас Шаулис (2009 г.р.).

Юноша в понедельник ушел в школу, но из школы не вернулся. В полицию обратились дедушка и бабушка подростка.

Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, на подростке была черная куртка с серыми вставками, синие джинсы, желтоватые высокие ботинки, у подростка были синие большие наушники.

В последний раз его видели в Мажейкяй в понедельник, в 16.30 ч., на ул. Соду кяляс, 62.

Представитель полиции Грета Фраерите-Рувяле сказала, что поиски ведутся около реки Вента.

„Найдены рюкзак и мобильный телефон подростка“, – сказала представитель полиции.

По ее словам, в поисках участвует не только полиция, но и пожарные-спасатели, поднят дрон.

Всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении подростка, просят звонить по номеру 112.

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