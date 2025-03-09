Разбил стекло, распылил газ, избил пятерых: в Клайпедском районе совершено дерзкое ограбление

Как сообщили в полиции, 8 марта около 23.00 в Клайпедском районе, в деревне Куляй мужчина (1975 г.р.) разбил стекло входной двери дома и, ворвавшись в жилое помещение, применил слезоточивый газ против мужчины (1978 г.р.), женщины (1937 г.р.), мужчины (1977 г.р.), женщины (1991 г.р.) и женщины (1976 г.р.), которых избил. Сообщается, что мужчина украл из дома золотые украшения стоимостью 12 000 евро и кошелек, в котором находилось около 13 000 евро. Убыток составил около 25 000 евро.
Женщину госпитализировали в Клайпедскую больницу. Подозреваемый разыскивается.
По факту происшествия начато досудебное расследование по 1 ч. статьи 180 Уголовного кодекса Литовской Республики. Уточняется, что лицо, которое путем применения физического насилия или угрозы его немедленного применения либо иным образом лишая потерпевшего возможности оказывать сопротивление, совершает хищение чужого имущества, наказывается ограничением свободы или арестом, либо лишением свободы на срок до шести лет.