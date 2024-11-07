Расследование вспышки легионеллеза в Каунасе завершено: прокуратура не нашла признаков преступления

Расследование было начато на основании опубликованной в прессе информации о вспышке легионеллеза в Каунасе и Каунасском районе, произошедшей 21 апреля – 2 мая 2023 года. Каунасская окружная прокуратура выясняла обстоятельства по делу о предполагаемом неисполнении служебных обязанностей.

Согласно материалам расследования, сотрудники Национального центра общественного здоровья, к компетенции которого отнесены аналитические эпидемиологические исследования, взяли пробы воды из жилых помещений 16 человек, заразившихся вышеуказанным заболеванием, и в одной из проб обнаружили количество бактерий легионеллы, превышающее допустимые нормы.