Расследование вспышки легионеллеза в Каунасе завершено: прокуратура не нашла признаков преступления

Расследование было начато на основании опубликованной в прессе информации о вспышке легионеллеза в Каунасе и Каунасском районе, произошедшей 21 апреля – 2 мая 2023 года. Каунасская окружная прокуратура выясняла обстоятельства по делу о предполагаемом неисполнении служебных обязанностей.
Согласно материалам расследования, сотрудники Национального центра общественного здоровья, к компетенции которого отнесены аналитические эпидемиологические исследования, взяли пробы воды из жилых помещений 16 человек, заразившихся вышеуказанным заболеванием, и в одной из проб обнаружили количество бактерий легионеллы, превышающее допустимые нормы.
После сбора всех данных предварительного расследования, существенных для принятия обоснованного решения, постановлением прокурора Первого отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры от 28 октября предварительное расследование было прекращено в связи с отсутствием признаков преступного деяния.
Как сообщила прокуратура, в ходе расследования установлено, что водоснабжение потребителей осуществлялось бесперебойно, обслуживание резервуаров для воды и насосных станций осуществляется согласно требованиям действующих актов.
В действиях лиц, осуществлявших техническое обслуживание тепловых пунктов в многоквартирных домах, нарушений не выявлено. Несмотря на это, вспышка легионеллеза имела крайне трагические последствия – заболевания и смерть граждан.
В ходе расследования было установлено, что услуги по водоснабжению и подогреву воды осуществлялись в порядке, установленном действующими актами, и без нарушений, однако возникли сомнения в достаточности мер контроля для обеспечения безопасности здоровья населения.
В данном случае было принято решение обратиться в письменной форме в Национальный центр общественного здоровья с предложением урегулировать или инициировать усиление механизма контроля над предоставлением рассмотренной услуги.
Решение прокурора о прекращении предварительного расследования может быть обжаловано вышестоящему прокурору.
ELTA напоминает, что в мае 2023 года в Каунасе и Каунасском районе было зафиксировано 22 случая заражения легионеллезом, несколько человек скончались.