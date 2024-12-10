Расследование резонансного дела о похищении девочки в Каунасе завершено

В пресс-конференции примут участие старший прокурор Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас и исполняющий обязанности начальника Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Дарюс Плявга.
В январе этого года полиции удалось найти пропавшую в Каунасе девочку, для чего были мобилизованы большие силы волонтеров и полиции.
Предполагаемый похититель 42-летний Гедиминас Филипавичюс держал девочку в гараже, где и был задержан. Мужчину задержали сотрудники спецподразделения Арас. Изначально в полиции сообщили, что подозреваемый может быть вооружен, однако на момент задержания мужчина был безоружен.
Найденную девочку доставили в Каунасскую больницу на обследование, а затем передали родителям.
Г. Филипавичюс содержится под стражей, в начале октября срок его содержания под стражей был продлен еще на три месяца.
Г. Филипавичюс, которого в феврале доставили в Каунасский районный суд по другому делу, заявил, что не хотел похищать девочку.
„Я не хотел похищать, случайно“, – сказал тогда Г. Филипавичюс.
На вопрос, просила ли девочка отпустить ее, мужчина ответил, что девочка просила об этом, но ситуация якобы „была сложная“ и он не мог ее отпустить, хотя и хотел.
„Сложная ситуация была, много людей вокруг было“, – сказал Г. Филипавичюс.