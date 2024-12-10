Расследование резонансного дела о похищении девочки в Каунасе завершено

В пресс-конференции примут участие старший прокурор Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас и исполняющий обязанности начальника Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Дарюс Плявга.

В январе этого года полиции удалось найти пропавшую в Каунасе девочку, для чего были мобилизованы большие силы волонтеров и полиции.

Предполагаемый похититель 42-летний Гедиминас Филипавичюс держал девочку в гараже, где и был задержан. Мужчину задержали сотрудники спецподразделения Арас. Изначально в полиции сообщили, что подозреваемый может быть вооружен, однако на момент задержания мужчина был безоружен.

Найденную девочку доставили в Каунасскую больницу на обследование, а затем передали родителям.