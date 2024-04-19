Распространяется жестокое видео с участием неонацистов, полиция решает, что делать

"Обстоятельства происшествия выясняют полицейские 5-го комиссариата. После проведения всех действий, в течение 10 дней по этой информации будет принято решение", – сказала она.

Журналисты обратились за комментарием в Вильнюсскую полицию. Ее представитель Юлия Самороковская сказала, что они получили видео 15 апреля.

Этот канал Telegram - место распространения неонацистских идей, на нем говорят о "сохранении белой расы", в конце каждого сообщения пишут "за расу и народ".

"Мы счастливы, даже если этим молодым людям еще многому надо научиться, в их глазах светится огонь жажды сохранения будущего белых детей и гарантировать, чтобы такие нелюди были наказаны", – сказано под видео.

"Мы представляем видео недавней операции, наши молодые, еще неопытные соратники взяли правосудие в свои руки", – такое объяснения оставлено под видео.

По словам Самороковской, полиция уже выяснила личности жертвы и агрессоров. После бесед с ними будет решено, начнется ли расследование.

По ее словам, если пострадавший напишет заявление, то будет начато расследование по факту нанесения физической боли.

Это не первый раз, когда на данном канале Telegram появляется видео с экзекуцией. 4 марта было видео с избиением молодого жителя Клайпеды. Полиция расследует этот случай. В обоих случаях агрессоры уверяют, что так наказывали педофилов.