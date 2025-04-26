Раннее утро в Каунасе — BMW врезается в столб

Раймондас Палтанавичюс, поделившийся видеозаписью аварии с читателями Delfi, утверждает, что снял дорожно-транспортное происшествие около 6 часов утра на улице Т. Масюло, недалеко от Каунасской гидроэлектростанции имени Альгирдаса Бразаускаса.

По словам очевидца, в машине находилось три человека. Один пассажир получил травму ноги. Экипаж автомобиля, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Они объяснили, что кто-то столкнул машину с дороги во время обгона. Никаких признаков остановки не видно.