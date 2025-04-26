Раннее утро в Каунасе — BMW врезается в столб

Раймондас Палтанавичюс, поделившийся видеозаписью аварии с читателями Delfi, утверждает, что снял дорожно-транспортное происшествие около 6 часов утра на улице Т. Масюло, недалеко от Каунасской гидроэлектростанции имени Альгирдаса Бразаускаса.
По словам очевидца, в машине находилось три человека. Один пассажир получил травму ноги. Экипаж автомобиля, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Они объяснили, что кто-то столкнул машину с дороги во время обгона. Никаких признаков остановки не видно.
„Это прискорбно, потому что я увидел детское кресло на заднем сиденье“, — пожаловался свидетель. По его словам, экипаж попросил не вызывать полицию и бросился грузить вещи в другую машину. Однако сотрудники полиции узнали об этом дорожно-транспортном происшествии.
„В 6.03 поступило сообщение о том, что автомобиль BMW врезался в столб“, — сообщил дежурный сотрудник полиции Каунасского уезда. „Пассажир доставлен в медицинское учреждение для обследования. У водителя, 1997 г.р., установлено состояние средней степени алкогольного опьянения“.
По факту инцидента начато досудебное расследование, водителю грозит уголовная ответственность.