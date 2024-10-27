Работу Каунасского аэропорта приостановил загоревшийся автомобиль

Об этом в группе „Kas vyksta Kaune“ сообщил читатель, поделившийся видео. „Аэропорт Каунас, сейчас всё закрыто“, — под видео в 4.43 написал мужчина.

По данным Службы противопожарной безопасности и спасения, сообщение о том, что дым идет от припаркованного в аэропорту автомобиля с газовым оборудованием, поступило в 4.22 утра. Когда приехали пожарные, автомобиль VW Passat горел открытым пламенем. Во время пожара у автомобиля выгорел моторный отсек, передняя часть и лобовое стекло. Часть салона сгорела, другая закоптилась. На тушение пожара прибыли также пожарные Каунасского аэропорта. Информация от другого читателя, в 5.53 аэропорт уже был открыт для пассажиров.