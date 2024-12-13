Пятница 13-е: на улицах столицы начался хаос – одна за другой посыпались ДТП

Системы управления движением сообщают, что около 15 ч. в городе сформировались четыре затора, произошло несколько ДТП. Читатели сообщают, что движение остановилось еще на одной улице.

По данным системы, затор на ул. Озо в сторону перекрестка ул. Карейвю и Калварию образовался в 11.45 ч. Через 25 минут образовался затор и на ул. Карейвю на пути из района Жирмунай в сторону с ул. Вяркю.

С 12.30 ч. затор образовался из центра по ул. Гарюну в сторону перекрестка с ул. Панеришкю. Через несколько минут еще один затор образовался на ул. Гележинё Вилко из центра в сторону ул. А.Гоштауто, правда, неподалеку в то же время произошло ДТП, что также могло стать причиной затора.