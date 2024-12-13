2024.12.13 15:55

Пятница 13-е: на улицах столицы начался хаос – одна за другой посыпались ДТП

 
Asociatyvi nuotr. Avarija Vilniuje
Asociatyvi nuotr. Avarija Vilniuje
ФОТО: DELFI

Приближаются выходные. В пятницу после обеда на улицах Вильнюса стали формироваться заторы. Их начали фиксировать с 14 ч. Вслед за появлением заторов стала поступать информация о ДТП.

Системы управления движением сообщают, что около 15 ч. в городе сформировались четыре затора, произошло несколько ДТП. Читатели сообщают, что движение остановилось еще на одной улице.

По данным системы, затор на ул. Озо в сторону перекрестка ул. Карейвю и Калварию образовался в 11.45 ч. Через 25 минут образовался затор и на ул. Карейвю на пути из района Жирмунай в сторону с ул. Вяркю.

С 12.30 ч. затор образовался из центра по ул. Гарюну в сторону перекрестка с ул. Панеришкю. Через несколько минут еще один затор образовался на ул. Гележинё Вилко из центра в сторону ул. А.Гоштауто, правда, неподалеку в то же время произошло ДТП, что также могло стать причиной затора.

В 14.30 ч. затор начался и на ул. Жирню в сторону перекрестка Минского шоссе и ул. Лепкальнё. Здесь в заторе стоят машины, которые едут из центра.

Eismas Vilniaus gatvėse

В городе зафиксировано еще пять ДТП – на ул. Оланду, Гяросёс Вильтес и ул. Л.Асанавичютес, на проспекте Пилайтес около Западной объездной дороги и на ул. Вильняус в Григишкес.

Одна читательница портала сказала, что машины от торгового центра Panoramа в сторону проспекта Пилайтес еле едут. Google maps подтвердил эту информацию - на преодоление участка протяженностью 6,5 км потребуется 13-20 минут (в обычное время достаточно 8 минут).

„Перец праздниками потоки растут не только по утрам и вечерам, но и днем, а также в выходные. По нашим подсчетам, общая интенсивность движения перед Рождеством увеличивается на 15–20%. Кроме того, дополнительные заторы появляются из-за ДТП, которых при интенсивном движении бывает больше – та же тенденция наблюдается и в этом году“, – сказал представитель JUDU Алексей Апанович.

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