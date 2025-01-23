Пятеро украинцев предстанут перед судом за перевозку 43 нелегальных мигрантов по Литве

После того как полицейские попытались остановить один из микроавтобусов, его водитель выскочил из едущего автомобиля и скрылся, вместе с ним выскочили и некоторые пассажиры, а неуправляемый микроавтобус врезался в другое транспортное средство. Находившиеся в другом микроавтобусе мигранты, когда поняли, что их обнаружили сотрудники полиции, выбили окна и выскочили через них. Усиленные наряды полиции Главного комиссариата полиции Утенского уезда при участии кинологов со служебными собаками нашли и арестовали беглецов.