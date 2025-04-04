2025.04.04 12:34

Пьяный водитель стал виновником ДТП: не справился с аппаратом, старик

 
Ryte sostinėje girtutėlis vairuotojas sukėlė avariją, nukentėjo moteris
Ryte sostinėje girtutėlis vairuotojas sukėlė avariją, nukentėjo moteris
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

В пятницу утром в Вильнюсе столкнулись два автомобиля. Один водитель был пьян.

ДТП в столице на ул. Вяркю, произошло в 7.35 ч.

Столкнулись автомобили VW Passat и Mitsubishi. Службе скорой помощи сообщили, что пострадала 41-летняя женщина. Скорая увезла женщину в больницу.

Представитель полиции Лорета Кайрене сказала Delfi, что водитель (1990 г.р.) VW был пьян - 2,92 промилле.

Начато расследование.

Водитель сказал, что недавно вернулся из Исландии. Он сказал, что не справился с управлением. По словам мужчины, его VW Passat – единственный такой в Литве.

Водителю грозит уголовная ответственность, автомобиль будет конфискован. Из-за ДТП на ул. Вяркю образовались заторы.

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