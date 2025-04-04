Пьяный водитель стал виновником ДТП: не справился с аппаратом, старик

ДТП в столице на ул. Вяркю, произошло в 7.35 ч.
Столкнулись автомобили VW Passat и Mitsubishi. Службе скорой помощи сообщили, что пострадала 41-летняя женщина. Скорая увезла женщину в больницу.
Представитель полиции Лорета Кайрене сказала Delfi, что водитель (1990 г.р.) VW был пьян - 2,92 промилле.
Начато расследование.
Водитель сказал, что недавно вернулся из Исландии. Он сказал, что не справился с управлением. По словам мужчины, его VW Passat – единственный такой в Литве.
Водителю грозит уголовная ответственность, автомобиль будет конфискован. Из-за ДТП на ул. Вяркю образовались заторы.
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