Пьяный водитель совершил ДТП и ушел, бросив машину

Полиция получила информацию о ДТП в 1.24 ч. Очевидец сказал, что водитель Lexus, который врезался в Audi, вышел из авто и ушел в Старый город.

Полиция на месте ДТП нашла два поврежденных автомобиля. Через несколько минут полиция выяснила, кто управлял автомобилем. Полиция связалась с владельцем Lexus и выяснила, что машиной ночью пользовался его сын. Полиция связалась с водителем и попросила его вернуться назад.