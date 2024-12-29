2024.12.29 07:09

Пьяный водитель совершил ДТП и ушел, бросив машину

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Girtas vairuotojas
Girtas vairuotojas
ФОТО: DELFI / Erika Venckutė

В ночь на субботу мужчина решил покататься на папином автомобиле Lexus и врезался в стоящий автомобиль Audi. Очевидец ДТП сообщил, что виновник ДТП ушел с места происшествия пешком.

Полиция получила информацию о ДТП в 1.24 ч. Очевидец сказал, что водитель Lexus, который врезался в Audi, вышел из авто и ушел в Старый город.

Полиция на месте ДТП нашла два поврежденных автомобиля. Через несколько минут полиция выяснила, кто управлял автомобилем. Полиция связалась с владельцем Lexus и выяснила, что машиной ночью пользовался его сын. Полиция связалась с водителем и попросила его вернуться назад.

Мужчина вернулся. Тут и стало понятно, почему он ушел с места ДТП - мужчина был пьян (1,89 промилле, а второй раз - больше 2 промилле). Ему грозит уголовная ответственность.

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