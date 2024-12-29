Пьяный водитель совершил ДТП и ушел, бросив машину

Полиция получила информацию о ДТП в 1.24 ч. Очевидец сказал, что водитель Lexus, который врезался в Audi, вышел из авто и ушел в Старый город.
Полиция на месте ДТП нашла два поврежденных автомобиля. Через несколько минут полиция выяснила, кто управлял автомобилем. Полиция связалась с владельцем Lexus и выяснила, что машиной ночью пользовался его сын. Полиция связалась с водителем и попросила его вернуться назад.
Мужчина вернулся. Тут и стало понятно, почему он ушел с места ДТП - мужчина был пьян (1,89 промилле, а второй раз - больше 2 промилле). Ему грозит уголовная ответственность.