2024.05.13 14:19

Пьяный водитель самоката стал виновником массового ДТП в тоннеле

 
Томас Янонис
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В 11 ч. в тоннеле около здания парламента заметили лежавшего на проезжей части человека, вскоре поступило сообщение о массовом ДТП.

13 мая полицию и скорую вызвали в тоннель на ул. Гележинё Вилко.

В 11.13 ч. поступило сообщение о том, что в тоннеле на дороге со стороны парка Вингис лежит человек, которого мог сбить автомобиль.

Второй звонивший сказал, что на дороге лежит водитель самоката, который, видимо, врезался в столб.

Позже сообщили о ДТП с участием автомобилей, сообщалось, что нужна помощь врачей.

По данным полиции, повреждены несколько автомобилей.

Водитель Mercedes-Benz рассказала, что, когда она ехала в тоннеле, колонна машин перед ней стала тормозить.

"Затормозила и я, почувствовала удар. Мой автомобиль автоматически послал сообщение в полицию, меня сжали ремни безопасности. Потом я увидела, что лежит водитель самоката", - рассказала женщина.

Один из очевидцев рассказал DELFI, что самокатчик мог быть пьян.

"Я ехал мимо и увидел сбитого человека. Остановился, чтобы помочь. Он был в панике, рядом с ним никого не было", - рассказал очевидец.

"Насколько я понял, он получил травму головы и плеча - вывих или перелом. Он был пьян. Ехал на самокате. Без шлема", - сказал очевидец.

По данным полиции, в организме водителя самоката было 1,5 промилле алкоголя.

Всего в тоннеле столкнулись три автомобиля.

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