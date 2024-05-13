Пьяный водитель самоката стал виновником массового ДТП в тоннеле

13 мая полицию и скорую вызвали в тоннель на ул. Гележинё Вилко.

В 11.13 ч. поступило сообщение о том, что в тоннеле на дороге со стороны парка Вингис лежит человек, которого мог сбить автомобиль.

Второй звонивший сказал, что на дороге лежит водитель самоката, который, видимо, врезался в столб.

Позже сообщили о ДТП с участием автомобилей, сообщалось, что нужна помощь врачей.

По данным полиции, повреждены несколько автомобилей.

Водитель Mercedes-Benz рассказала, что, когда она ехала в тоннеле, колонна машин перед ней стала тормозить.

"Затормозила и я, почувствовала удар. Мой автомобиль автоматически послал сообщение в полицию, меня сжали ремни безопасности. Потом я увидела, что лежит водитель самоката", - рассказала женщина.

Один из очевидцев рассказал DELFI, что самокатчик мог быть пьян.