Пьяный посетитель устроил драку в пиццерии в Вильнюсе, отказался платить и оказал сопротивление сотруднику полиции

Полиция сообщает, что 24 апреля около 23.05, в Вильнюсе, на ул. Шилтнамю, в пиццерии мужчина активно сопротивлялся задержанию полицейским Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда (1998 г.р.).Сотрудник не обращался в больницу из-за испытываемой им физической боли.

Подозреваемый (1980 г. р.), находившийся в состоянии алкогольного опьянения (1,82 промилле), был взят под стражу. Оказывается, полицию вызвали из-за того, что мужчина в пиццерии отказался платить по счету (более 100 евро) и вел себя агрессивно.