Пьяный посетитель устроил драку в пиццерии в Вильнюсе, отказался платить и оказал сопротивление сотруднику полиции

Полиция сообщает, что 24 апреля около 23.05, в Вильнюсе, на ул. Шилтнамю, в пиццерии мужчина активно сопротивлялся задержанию полицейским Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда (1998 г.р.).Сотрудник не обращался в больницу из-за испытываемой им физической боли.
Подозреваемый (1980 г. р.), находившийся в состоянии алкогольного опьянения (1,82 промилле), был взят под стражу. Оказывается, полицию вызвали из-за того, что мужчина в пиццерии отказался платить по счету (более 100 евро) и вел себя агрессивно.
Начато досудебное расследование по статье 286 Уголовного кодекса Литовской Республики. (сопротивление государственному служащему или лицу, исполняющему функции общественного администрирования). Установлено, что лицо, оказывающее сопротивление государственному служащему или иному лицу, исполняющему функции общественного администрирования путем применения или угрозы применения физического насилия немедленно, наказывается общественными работами или штрафом, или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до трех лет.