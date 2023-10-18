Пьяный литовец с друзьями на катере попал на границу с Россией

 
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ФОТО: VSAT archyvo nuotr.

Пограничники Пагегяйского отряда прервали увеселительную поездку трех мужчин из Мажейкяйского района, которые решили развлечься променадом на катере вблизи границы с Россией. Вдобавок ко всему капитан катера был пьян, сообщает Погранслужба Литвы.

Сотрудники Пагегяйского пограничного отряда с помощью систем наблюдения обнаружили гражданское плавсредство вблизи российской границы. В нем находились мужчины 42, 43 и 45 лет.

Сразу же на место происшествия направился пограничный патруль, чтобы предупредить находящихся в катере о том, что они в опасной близости к государственной границе. В результате у пограничников возникло подозрение, что капитан судна не трезв.

Чтобы проверить свои подозрения, представители VSAT попросили "путшественников" причалить к пристани стационарного наблюдательного пункта. Там выяснилось, что у капитана опьянение (1,14 промилле).

На мужчину составили протокол за управление транспортным средством внутреннего водного транспорта в состоянии алкогольного опьянения по Кодексу об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере 300-860 евро.

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