Пьяные водители на дорогах Вильнюса: аварии, задержания и последствия

Наибольшее количество пьяных водителей в Вильнюсском районе
Первого пьяного водителя поймали 5 апреля вечером. В Тракайском районе за рулем автомобиля Opel находился мужчина (1990 г.р.), находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Полчаса спустя, в Вильнюсе на улице Гележинио Вилко за рулем автомобиля Toyota ехал пьяный мужчина (1983 года рождения). Еще через 5 минут в Вильнюсе на улице Пилимо за рулем автомобиля Mercedes-Benz находился мужчина (1971 г.р.), возможно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (после обнаружения признаков опьянения он отказался от освидетельствования). Ему грозит та же уголовная ответственность, что и за вождение в нетрезвом виде. Около 9 часов утра в Вильнюсском районе, Неменчине, на улице Бажничиос, за рулем автомобиля VW Caddy находился пьяный (1,82 пром.) мужчина (1980 года рождения).
Врезался в дорожные знаки
Около 10 часов утра в Вильнюсе на улице Викингу автомобиль марки Skoda, которым управляла пьяная (1,92 пром.) женщина (1983 г.р.), повредил два дорожных знака. Еще одну пьяную женщину поймали днем в Вильнюсе на улице Киртиму. За рулем автомобиля Mazda находилась женщина 2003 года рождения, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения (2,16 пром.). Около 16:48 в Вильнюсском районе за рулем автомобиля VW Caravelle находился пьяный мужчина (1,80 пром.), 1978 года рождения. Около 7 часов в Шальчининкайском районе пьяный (1,97 пром.) мужчина (1998 г.р.) ехал на мотоцикле Yongkang.
Протаранил скамейку и дерево
Около 7 часов вечера, в Вильнюсском районе, в деревне Рудаминас, на кольцевой развязке автомобиль Toyota Avensis, которым управляла женщина 1964 года рождения, врезался в дерево и скамейку. Водитель, у которого были обнаружены признаки алкогольного опьянения, отказался проходить освидетельствование на трезвость, однако уголовной ответственности ей избежать не удастся.
Из канавы в следственный изолятор
Вечером в Пакруойском районе, в деревне Мейлёню, пьяный (1,78 пром.) мужчина (2000 г.р.) за рулем автомобиля VW Passat съехал в кювет.
Также в Пакруойском районе, в деревне Миколишкис, женщина (1968 г.р.), управляя автомобилем Nissan X Trail, врезалась в электрический столб. Водитель скрылся с места аварии и после аварии употреблял алкоголь до выяснения обстоятельств происшествия. Водитель установлен, уровень алкоголя в ее крови составил 1,80 промилле.
Пьяный и без прав
Около 7 часов вечера, в Паневежисе, за рулем автомобиля Ford S-Max находился мужчина (1983 года рождения), не имеющий водительских прав. У водителя был обнаружен средний уровень алкоголя в крови (2,47 пром.).
Умеренное опьянение
Около 15:45 в Каунасском районе, автомобилем Seat управляла пьяная женщина (1981 г.р.). Средний уровень алкоголя у водителя составил 1,96 промилле.
Около 21:25 в Каунасском районе, за рулем автомобиля Volkswagen Passat находился пьяный мужчина (1997 г.р.). Средний уровень алкоголя в крови водителя составил 1,92 промилле.
В 21:20 в Юрбаркасе автомобиль Opel Astra вылетел за пределы дороги. За рулем автомобиля находилась пьяная женщина (1958 г.р.), уровень алкоголя в ее крови составлял 2,29 промилле.
По всем этим случаям полиция начала досудебное расследование.