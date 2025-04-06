Пьяные водители на дорогах Вильнюса: аварии, задержания и последствия

Полчаса спустя, в Вильнюсе на улице Гележинио Вилко за рулем автомобиля Toyota ехал пьяный мужчина (1983 года рождения). Еще через 5 минут в Вильнюсе на улице Пилимо за рулем автомобиля Mercedes-Benz находился мужчина (1971 г.р.), возможно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (после обнаружения признаков опьянения он отказался от освидетельствования). Ему грозит та же уголовная ответственность, что и за вождение в нетрезвом виде. Около 9 часов утра в Вильнюсском районе, Неменчине, на улице Бажничиос, за рулем автомобиля VW Caddy находился пьяный (1,82 пром.) мужчина (1980 года рождения).