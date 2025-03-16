Пьяные водители на дорогах: 9 уголовных дел за сутки

По данным полиции Вильнюсского округа, первый пьяный водитель был задержан около 12 часов дня в Вильнюсе, на ул. Саусио 13-осиос. Мужчина (1982 г. р.), управлявший автомобилем Toyota Corolla находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (уровень алкоголя в крови 2,62 промилле).

Около 14.20 на улице Пилякальнио в Вильнюсе остановили автомобиль марки Škoda. Им управлял мужчина 1989 г.р., у которого было установлена степень опьянения 2.47 промилле. Около 18 часов в Швенчёнеляй, на ул. Рито автомобиль Audi Avant врезался в металлическое ограждение и повредил его. У водителя 1990 г.р. был установлен средний уровень опьянения, который составил 2,07 промилле. Ночью, около 23.30 в деревне Микалишкю сянюния Судярвес Вильнюсского района автомобиль VW Sharan съехал с дороги в придорожную кювет и перевернулся. У водителя 1979 г.р. установлена степень опьянения в 2.00 промилле.