Пьяные водители на дорогах: 9 уголовных дел за сутки

Большинство - в Вильнюсском округе
По данным полиции Вильнюсского округа, первый пьяный водитель был задержан около 12 часов дня в Вильнюсе, на ул. Саусио 13-осиос. Мужчина (1982 г. р.), управлявший автомобилем Toyota Corolla находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (уровень алкоголя в крови 2,62 промилле).
Около 14.20 на улице Пилякальнио в Вильнюсе остановили автомобиль марки Škoda. Им управлял мужчина 1989 г.р., у которого было установлена степень опьянения 2.47 промилле. Около 18 часов в Швенчёнеляй, на ул. Рито автомобиль Audi Avant врезался в металлическое ограждение и повредил его. У водителя 1990 г.р. был установлен средний уровень опьянения, который составил 2,07 промилле. Ночью, около 23.30 в деревне Микалишкю сянюния Судярвес Вильнюсского района автомобиль VW Sharan съехал с дороги в придорожную кювет и перевернулся. У водителя 1979 г.р. установлена степень опьянения в 2.00 промилле.
Тракторист без прав и пьяный мотоциклист
Около 17 часов в Шакяйском районе в деревне Папишкес трактором МТЗ управлял мужчина (1977 г.р.), находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительских прав. У него установлен уровень опьянения 2.12 промилле. В 14.30 в Мяркине Варенского района пьяный (уровень алкоголя в крови 2,48) мужчина (2002 г.р.) управлял кроссовым мотоциклом.
Разбил машину
Около 23 30 в Тельшяй на перекрестке улиц Балтийос и П. Генё, обнаружен поврежденный в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Audi A6. Сотрудники полиции обнаружили владельца автомобиля (1968 г. р.) в состоянии алкогольного опьянения, однако он отказался пройти тест на трезвость. Это приравнивается к сильному опьянению.
Пойман во время рейда
Около 8.20 полицейский рейд проходил на улице Миниёс в Клайпеде. Водителю (1965 г.р.) остановленного микроавтобуса Opel Vivaro (1965 г.р.) установлено опьянение 1,93 промилле.
Рекордсмен по промилле – в Каунасе
Около 10.30 в Каунасе на ул. Мядякшинес за рулем автомобиля VW Passat находился пьяный мужчина (1986 г.р.). У него была обнаружена тяжелая степень опьянения — содержание алкоголя в крови 3,45 промилле.
Игнорирование судебного предписания
В 10.35 в Венте Акменского района за рулем BMW 318 был задержан мужчина 1973 г. р. Выяснилось, что 12 июня прошлого года Мажейкская палата Тельшяйского районного суда вынесла мужчине решение о наказании в виде лишения права управления транспортным средством сроком на два года. Мужчине грозит ответственность за уклонение от исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, или уголовного наказания. Полиция начала досудебное расследование.