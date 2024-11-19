Проводится расследование по факту запланированного, но неудавшегося теракта в Шяуляй: арестованы двое граждан Испании

В указанной статье предусмотрено, что лицо, совершившее в террористических целях поджог или иным образом уничтожившее или повредившее имущество в крупных размерах, либо нанесшее ущерб информационной системе или электронным данным, если в результате появились или могли наступить тяжкие последствия, а также лицо, которое в террористических целях нанесло вред здоровью или причинило физическую боль одному или нескольким людям, либо поставило под угрозу жизнь или здоровье многих людей, или оказало воздействие на информационную систему или ее электронные данные, имеющие большое значение для государственного управления, экономики или финансовой системы, наказывается лишением свободы до десяти лет.