2025.01.15 11:45

Пропавшие в Каунасе дети найдены, полиция благодарит жителей за помощь

 
ru.DELFI.lt
26 tarnybinių policijos automobilių (Ford Transit Custom) perdavimo policijos įstaigoms ceremonija
26 tarnybinių policijos automobilių (Ford Transit Custom) perdavimo policijos įstaigoms ceremonija
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Полиция Каунасского округа разыскивала пропавших детей: Криступаса Д. (2018 г.р.) и Игле Д. (2020 г.р.). Во второй половине дня 15 января стало известно, что дети нашлись. Полиция благодарит общество за помощь.

По данным полиции, 10 января, в 14.00 ч. специалисты по правам детей приехали в Каунас, на ул. Тильжес и не нашли детей.

Примета: Игле худощавого телосложения, рост 120 см, Криступас худощавого телосложения, рост 135 см.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просьба обращаться по номеру + 370 700 60680 или по номеру 112, писать по эл. п. viktorija.palioniene@policija.lt.

Портал 15min.lt сообщает, что, по словам прокурора Геновайте Рочене, троих детей должны были передать государственному учреждению, однако нашли только одного из них.

„Из троих детей, которых должны были передать в государственное учреждение, есть лишь один. Где двое других – мы не знаем. Они должны быть с матерью“, – сказала 15min.lt прокурор.

Заведующая Каунасского городского отделения по правам ребенка Анджелика Вежбавичюте сказала Delfi: „Сейчас главное, как можно скорее найти детей и передать их в безопасное окружение. Поэтому мы обращаемся за помощью к обществу, если кто-то видел или знает, где находятся дети, сообщите полиции, она поможет позаботиться о их безопасности.

До этого происшествия детям и их родителям в течение долгого времени оказывали комплексную помощь из-за укоренившихся проблем, однако никаких перемен в семье не было, поэтому дети оставались в небезопасном окружении и без необходимых условий. Суд назначил детям временную опеку, детей решили забрать из семьи.

Специалисты по правам ребенка заметили, что дети исчезли, в день, когда их должны были передать опекунам. С учетом того, что в семье было немало проблем, предполагаем, что дети могут находиться в небезопасном окружении. Во всех случаях Служба по правам детей прилагает усилия для того, чтобы дети могли жить в семье, оказывает семьям помощь.

Детей забирают из семьи только тогда, когда им угрожает опасность, когда проблемы долгое время не решаются или повторяются. Такое решение принимают с учетом ситуации в семьи и в интересах детей, интересуются мнением детей, если их возраст и уровень развития позволяет это.

Поэтому, в зависимости от ситуации могут оказывать помощь детям в семье, а могут передать ребенка к близким родственникам или другим людям, иногда с детьми остается кто-то из родителей, тогда они находятся в безопасном окружении в специальном центре социальных услуг. Только в крайнем случае по решению суда детей могут забрать из семьи и передать опекунам“.

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