Пропавшие в Каунасе дети найдены, полиция благодарит жителей за помощь

По данным полиции, 10 января, в 14.00 ч. специалисты по правам детей приехали в Каунас, на ул. Тильжес и не нашли детей.
Примета: Игле худощавого телосложения, рост 120 см, Криступас худощавого телосложения, рост 135 см.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просьба обращаться по номеру + 370 700 60680 или по номеру 112, писать по эл. п. viktorija.palioniene@policija.lt.
Портал 15min.lt сообщает, что, по словам прокурора Геновайте Рочене, троих детей должны были передать государственному учреждению, однако нашли только одного из них.
„Из троих детей, которых должны были передать в государственное учреждение, есть лишь один. Где двое других – мы не знаем. Они должны быть с матерью“, – сказала 15min.lt прокурор.
Заведующая Каунасского городского отделения по правам ребенка Анджелика Вежбавичюте сказала Delfi: „Сейчас главное, как можно скорее найти детей и передать их в безопасное окружение. Поэтому мы обращаемся за помощью к обществу, если кто-то видел или знает, где находятся дети, сообщите полиции, она поможет позаботиться о их безопасности.
До этого происшествия детям и их родителям в течение долгого времени оказывали комплексную помощь из-за укоренившихся проблем, однако никаких перемен в семье не было, поэтому дети оставались в небезопасном окружении и без необходимых условий. Суд назначил детям временную опеку, детей решили забрать из семьи.
Специалисты по правам ребенка заметили, что дети исчезли, в день, когда их должны были передать опекунам. С учетом того, что в семье было немало проблем, предполагаем, что дети могут находиться в небезопасном окружении. Во всех случаях Служба по правам детей прилагает усилия для того, чтобы дети могли жить в семье, оказывает семьям помощь.
Детей забирают из семьи только тогда, когда им угрожает опасность, когда проблемы долгое время не решаются или повторяются. Такое решение принимают с учетом ситуации в семьи и в интересах детей, интересуются мнением детей, если их возраст и уровень развития позволяет это.
Поэтому, в зависимости от ситуации могут оказывать помощь детям в семье, а могут передать ребенка к близким родственникам или другим людям, иногда с детьми остается кто-то из родителей, тогда они находятся в безопасном окружении в специальном центре социальных услуг. Только в крайнем случае по решению суда детей могут забрать из семьи и передать опекунам“.