Пропавшие в Каунасе дети найдены, полиция благодарит жителей за помощь

„Из троих детей, которых должны были передать в государственное учреждение, есть лишь один. Где двое других – мы не знаем. Они должны быть с матерью“, – сказала 15min.lt прокурор.

Портал 15min.lt сообщает, что, по словам прокурора Геновайте Рочене, троих детей должны были передать государственному учреждению, однако нашли только одного из них.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просьба обращаться по номеру + 370 700 60680 или по номеру 112, писать по эл. п. viktorija.palioniene@policija.lt.

По данным полиции, 10 января, в 14.00 ч. специалисты по правам детей приехали в Каунас, на ул. Тильжес и не нашли детей.

Заведующая Каунасского городского отделения по правам ребенка Анджелика Вежбавичюте сказала Delfi: „Сейчас главное, как можно скорее найти детей и передать их в безопасное окружение. Поэтому мы обращаемся за помощью к обществу, если кто-то видел или знает, где находятся дети, сообщите полиции, она поможет позаботиться о их безопасности.

До этого происшествия детям и их родителям в течение долгого времени оказывали комплексную помощь из-за укоренившихся проблем, однако никаких перемен в семье не было, поэтому дети оставались в небезопасном окружении и без необходимых условий. Суд назначил детям временную опеку, детей решили забрать из семьи.