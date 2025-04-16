Пропавшая в Таурагском районе 13-летняя девочка найдена

„Пропала моя любимая сестричка Виктория Ясудайте, живущая недалеко от Вешвиле, в деревне Сокайчай. Поделитесь информацией, важны любые сведения“, – писала женщина.
Сообщалось, что пропавшая 13-летняя жила на хуторе. Около 18 ч. она вышла из дома в уборную и пропала. Исчезновение девочки заметили через несколько минут, но ее уже нигде не нашли.
„Полиция и другие службы подняты на ноги, но пока ничего не известно“, – писала сестра пропавшей. Полиция объявила девочку в розыск.
Полиция сообщает приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 158 см, волосы темно-русые длинные. На девочке были черные спортивные штаны, зеленая футболка, на ногах резиновые шлепанцы.
Представитель Таурагской полиции Лина Банене сказала, что расследовали версию несчастного случая, но не исключали, что девочка могла уйти к друзьям.
В среду в 10.51 ч. полиция сообщила, что девочка найдена. Она жива.
По данным полиции, девочку нашли в поле, недалеко от дома. Ее заметили проезжавшие мимо полицейские. Девочку осмотрели врачи. Полиция выясняет, где она была и почему ушла из дома.