Пропавшая в Каунасе 9-летняя девочка еще не найдена: после ночных поисков полиция благодарит волонтеров

В социальной сети Facebook Литовская полиция благодарит волонтеров, которые участвуют в поисках пропавшей в Каунасе девочки.
"Интенсивные поисковые действия проводились всю ночь, искали пропавшую Аготу. Мы не теряем надежды и продолжаем поиски. Спасибо волонтерам", – писала полиция.
"На данный момент никаких новостей нет", – сказала представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене.
По ее словам, в 9 ч. полиция и волонтеры получат новые инструкции. Во вторник в поисках примут участия сотрудники Службы общественной безопасности.
Delfi напоминает, что 9-летняя девочка 7 января ушла из дома на тропе Тряшню и не вернулась. На ней были черные штаны и разноцветная куртка (черная, голубая, сиреневая).
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьба звонить по номерам 8 700 60600 или 112.
Полиция сообюает, что последнее известное место, где была девочка - остановка на ул. Хемиёс.
Полиция просит жителей, которые в воскресенье с 16.20 час. до 17.20 час. проезжали по улице Хемиёс с включенными видеорегистраторами, обязательно просмотреть видеозаписи.