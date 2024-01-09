Пропавшая в Каунасе 9-летняя девочка еще не найдена: после ночных поисков полиция благодарит волонтеров

В социальной сети Facebook Литовская полиция благодарит волонтеров, которые участвуют в поисках пропавшей в Каунасе девочки.

"Интенсивные поисковые действия проводились всю ночь, искали пропавшую Аготу. Мы не теряем надежды и продолжаем поиски. Спасибо волонтерам", – писала полиция.

"На данный момент никаких новостей нет", – сказала представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене.

По ее словам, в 9 ч. полиция и волонтеры получат новые инструкции. Во вторник в поисках примут участия сотрудники Службы общественной безопасности.

Delfi напоминает, что 9-летняя девочка 7 января ушла из дома на тропе Тряшню и не вернулась. На ней были черные штаны и разноцветная куртка (черная, голубая, сиреневая).

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьба звонить по номерам 8 700 60600 или 112.

Полиция сообюает, что последнее известное место, где была девочка - остановка на ул. Хемиёс.