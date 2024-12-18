2024.12.18 11:51

Прокурор требует 2 года ограничения свободы для полицейского, застрелившего женщину с психическим расстройством

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Darius Šerpytis
Darius Šerpytis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Прокурор Роландас Имбрасас предлагает приговорить полицейского Дарюса Шерпитиса, обвиняемого в убийстве женщины при исполнении служебных обязанностей, к двум годам ограничения свободы и на аналогичный срок запретить ему работать на должностях, связанных с распоряжением огнестрельным оружием.

Такое наказание предложил прокурор в своей заключительной речи на заседании Вильнюсского окружного суда в понедельник.

ELTA напоминает, что полицейскому, который в декабре прошлого года застрелил агрессивную женщину в Вильнюсском районе, предъявлено обвинение в ее убийстве с превышением полномочий и злоупотреблением служебным положением.

12 декабря 2023 года в Вильнюсском районе агрессивная женщина, страдавшая расстройством психики, с лопатой напала на автомобиль скорой медицинской помощи и прибывших к ней врачей. Врачи вызвали полицию. Чтобы усмирить агрессивную женщину, полицейские применили газ и электроимпульсное устройство Taser. Однако, как сообщили в полиции, женщина не отреагировала, и специальными мерами усмирить ее не удалось. Женщина с ножом напала и на полицейских. Полицейский выстрелил в женщину несколько раз, один выстрел оказался смертельным.

Пострадавшей была немедленно оказана медицинская помощь, однако из-за тяжести полученных травм женщина скончалась на месте.

Как ранее сообщала прокуратура, в обвинительном заключении говорится, что для задержания лица полицейский не использовал все возможности, которые у него были, чтобы действовать иначе, неправильно оценил ситуацию необходимой обороны и применил огнестрельное оружие в отсутствие непосредственной опасности жизни и здоровью его или других лиц, поэтому смерть женщины квалифицируется как убийство.

Сыновья застреленной полицейским женщины просят в их пользу взыскать с полицейского и Литовского государства 100 тыс. евро, то есть по 50 тыс. евро каждому.

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