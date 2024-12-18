Прокурор требует 2 года ограничения свободы для полицейского, застрелившего женщину с психическим расстройством

ELTA напоминает, что полицейскому, который в декабре прошлого года застрелил агрессивную женщину в Вильнюсском районе, предъявлено обвинение в ее убийстве с превышением полномочий и злоупотреблением служебным положением.

12 декабря 2023 года в Вильнюсском районе агрессивная женщина, страдавшая расстройством психики, с лопатой напала на автомобиль скорой медицинской помощи и прибывших к ней врачей. Врачи вызвали полицию. Чтобы усмирить агрессивную женщину, полицейские применили газ и электроимпульсное устройство Taser. Однако, как сообщили в полиции, женщина не отреагировала, и специальными мерами усмирить ее не удалось. Женщина с ножом напала и на полицейских. Полицейский выстрелил в женщину несколько раз, один выстрел оказался смертельным.