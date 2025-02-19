Прокурор предлагает назначить Бартошявичюсу 10 лет тюрьмы за сексуальные преступления против детей

Он также предлагает на пять лет запретить К. Бартошявичюсу работать с малолетними и несовершеннолетними после отбытия им наказания в виде лишения свободы.

Такое наказание запросил прокурор Донатас Скребишкис в среду во время слушания в Паневежском окружном суде.

„На сегодняшнем заседании я просил признать Кристийонаса Бартошявичюса (виновным – ELTA) в совершении десяти преступных деяний – с назначением тюремного срока за каждое деяние и последующим объединением приговоров по совокупности и путем частичного их сложения – и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы“, – сообщил журналистам после заседании Д. Скребишкис.