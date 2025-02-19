Прокурор предлагает назначить Бартошявичюсу 10 лет тюрьмы за сексуальные преступления против детей

Он также предлагает на пять лет запретить К. Бартошявичюсу работать с малолетними и несовершеннолетними после отбытия им наказания в виде лишения свободы.
Такое наказание запросил прокурор Донатас Скребишкис в среду во время слушания в Паневежском окружном суде.
„На сегодняшнем заседании я просил признать Кристийонаса Бартошявичюса (виновным – ELTA) в совершении десяти преступных деяний – с назначением тюремного срока за каждое деяние и последующим объединением приговоров по совокупности и путем частичного их сложения – и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы“, – сообщил журналистам после заседании Д. Скребишкис.
По его мнению, 39-летнего К. Бартошявичюса следует признать виновным по двум эпизодам сексуального насилия над детьми, четырем эпизодам растления лиц до 16 лет и причинении легкого вреда здоровью четырех малолетних детей.
Прокурор считает, что обвинения подтверждены, не установлено никаких данных, требующих переквалификации преступлений.
За сексуальное насилие над несовершеннолетним Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы от четырех до пятнадцати лет.
За растление лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, закон предусматривает ограничение свободы или арест, либо лишение свободы на срок до пяти лет. За причинение легкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Экс-парламентарий свою вину отрицает.
К. Бартошявичюс и его адвокат Олег Шибков участвовали в заседании суда дистанционно.