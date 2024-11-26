Прокурор об авиакатастрофе в Вильнюсе: я бы воздержался от спекуляций о возможном теракте

„Основная новость на сегодня – мы перешли к следующему этапу, когда от ликвидации последствий и обследования места происшествия с помощью как дронов, так и полицейских мы перейдем к другому ритму, – более спокойному, последовательному изучению информации, сбору данных и последующего сопоставления этих данных, которые мы собрали с места происшествия, самолета и тех данных, которые мы собрали ранее“, – сказал В. Виткаускас.