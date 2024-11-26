Прокурор об авиакатастрофе в Вильнюсе: я бы воздержался от спекуляций о возможном теракте

„Действительно, сейчас не можем говорить о предположениях, и точно в обществе были высказывания различных политиков. Я бы, пожалуй, воздержался от подобных спекуляций о возможном террористическом акте или иной акции, пока нет объективных обстоятельств.
За нами наблюдают наши не очень хорошие соседи и каждую такую ситуацию они попытаются использовать именно для того, чтобы посеять в обществе какое-то недоверие к официальной информации. Я еще раз призываю доверять государственным должностным лицам“, – сказал А. Урбялис на пресс-конференции, организованной правительством во вторник.
По его словам, он заметил ряд случаев распространения непроверенной информации о катастрофе в публичном поле. А. Урбялис в очередной раз призвал не делать этого.
„Уже и сегодня видим, что с раннего утра, со вчерашнего дня уже появились всевозможные данные о вспышках в воздухе, и неизвестно о чем. Я бы призвал представителей прессы очень ответственно проверять эту информацию и без надобности ее не тиражировать“, – посоветовал прокурор.
А. Урбялис отметил, что в настоящее время, в процессе расследования авиакатастрофы, специалисты пытаются выяснить, могла ли авиакатастрофа произойти из-за человеческой ошибки или технических неполадок.
„Могла ли это быть ошибка пилота, или человеческая ошибка, или ошибка члена экипажа, или это могла быть ошибка, связанная с какими-то техническими данными? В этом направлении мы и ведем расследование, потому что произошла (...) авиакатастрофа. Как правило этого не должно происходить“, – прокомментировал А. Урбялис.
Расследование авиакатастрофы переходит к следующему этапу
Как сообщил во вторник в правительстве руководитель Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас, расследование авиакатастрофы переходит к следующему этапу, то есть начинается активный сбор информации и сопоставление данных.
„Основная новость на сегодня – мы перешли к следующему этапу, когда от ликвидации последствий и обследования места происшествия с помощью как дронов, так и полицейских мы перейдем к другому ритму, – более спокойному, последовательному изучению информации, сбору данных и последующего сопоставления этих данных, которые мы собрали с места происшествия, самолета и тех данных, которые мы собрали ранее“, – сказал В. Виткаускас.
По его словам, собранную информацию проанализируют и зарубежные эксперты.
„Следователи, комиссия и эксперты, которые собираются и из других стран, начнут свою работу, и тогда мы увидим результаты те, которые соответствуют фактической информации и всей последовательности событий, которые привели к этой аварии“, – сказал В. Виткаускас.