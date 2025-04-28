Прокуратуре проводит расследование предполагаемой растраты более 6 млн евро у финтех-стартапа Kevin EU

Администратор банкротства обвиняет Kevin EU в безосновательном предоставлении кредитов на сумму почти 6,12 млн евро одному из основателей, акционеров и экс-руководителей Kevin EU Павлу Соколову. Тот, в свою очередь, обвинения отрицает и заявляет, что его „шантажируют“.

Шяуляйская окружная прокуратура, которая ведет расследование, предъявила подозрения по статьям 183 и 184 Уголовного кодекса.

В связи с расследованием был арестован принадлежащий П. Соколову дом в элитном Гульбинайском квартале, который тот приобрел в 2023 году.

По данным Центра реестров, 10 апреля также были арестованы земельные участки, принадлежавшие еще одному бывшему руководителю Kevin EU Тадасу Тамошюнасу.