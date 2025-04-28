Прокуратуре проводит расследование предполагаемой растраты более 6 млн евро у финтех-стартапа Kevin EU

Администратор банкротства обвиняет Kevin EU в безосновательном предоставлении кредитов на сумму почти 6,12 млн евро одному из основателей, акционеров и экс-руководителей Kevin EU Павлу Соколову. Тот, в свою очередь, обвинения отрицает и заявляет, что его „шантажируют“.
Шяуляйская окружная прокуратура, которая ведет расследование, предъявила подозрения по статьям 183 и 184 Уголовного кодекса.
В связи с расследованием был арестован принадлежащий П. Соколову дом в элитном Гульбинайском квартале, который тот приобрел в 2023 году.
По данным Центра реестров, 10 апреля также были арестованы земельные участки, принадлежавшие еще одному бывшему руководителю Kevin EU Тадасу Тамошюнасу.
Сам П. Соколов заявил изданию Verslo žinios, что не собирается давать никаких комментариев, поскольку „все журналисты искажают его слова и вырывают их из контекста“, поэтому он планирует опубликовать всю информацию в своем аккаунте в LinkedIn.
19 сентября прошлого года Вильнюсский окружной суд возбудил дело о банкротстве стартапа Kevin EU, столкнувшегося с финансовыми трудностями. Неделей ранее Центробанк Литвы ограничил деятельность этой компании.
В решении Центробанка говорилось, что Kevin EU более чем на 5 месяцев опоздал с представлением своей аудированной годовой финансовой отчетности, не смог выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами и обеспечить непрерывность своей деятельности.
Надзорный орган, изучив полученную информацию, выявил угрозу стабильной и надежной деятельности платежного учреждения Kevin EU и интересам его клиентов.