Прокуратура возобновила прекращенное расследование о переводе денег на счет Степукониса

Однако Ю. Лауцюс утверждает, что досудебное расследование было возобновлено по вновь открывшимся "существенным обстоятельствам", т. е. ранее неизвестным обстоятельствам.

"Эти средства были, сначала, заморожены в порядке, предусмотренном Законом о противодействии отмыванию денег. Позже, после начала досудебного расследования, к ним было применено временное ограничение права собственности. Досудебное расследование было возбуждено по части 1 статьи 216 УК, касающейся реализации имущества, добытого преступным путем. Проще говоря, из-за отмывания денег", – сказал Ю. Лауцюс.

"В Вильнюсской окружной прокуратуре было организовано проводимое СРФП досудебное расследование, начатое на основании сообщения UAB Paysera LT о подозрительной финансовой операции. Больше никаких сообщений от Paysera в Вильнюсскую районную прокуратуру или начатых на их основании расследований не было. Речь шла о произведенном в конце марта 2022 г. банковском платеже на счет Шарунаса Степукониса от польской компании. Платеж на сумму 3,9 млн евро", – сказал Ю. Лауцюс на пресс-конференции в пятницу.

"В данном досудебном расследовании прокурор специализированного отдела Вильнюсской окружной прокуратуры в начале августа 2022 г. принял решение о его прекращении. Из совокупности доводов постановления видно, что такое решение было принято после изучения выводов управления СРФП по борьбе с отмыванием денег, заключений Государственной налоговой инспекции, письменных данных, предоставленных банками, а также самого Ш. Степукониса, который в этом досудебном расследовании был допрошен в качестве специального свидетеля", – пояснил он.

Расследование возобновлено

Прокуратура в пятницу распространила заявление, в котором напомнила, что в ноябре 2023 г. было начато досудебное расследование по подозрению в присвоении имущества фонда частного капитала Baltcap AS и непосредственно или опосредованно принадлежащего компаниям данного фонда, в особо крупном размере – более 20 млн евро.