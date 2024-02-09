Прокуратура возобновила прекращенное расследование о переводе денег на счет Степукониса

"В Вильнюсской окружной прокуратуре было организовано проводимое СРФП досудебное расследование, начатое на основании сообщения UAB Paysera LT о подозрительной финансовой операции. Больше никаких сообщений от Paysera в Вильнюсскую районную прокуратуру или начатых на их основании расследований не было. Речь шла о произведенном в конце марта 2022 г. банковском платеже на счет Шарунаса Степукониса от польской компании. Платеж на сумму 3,9 млн евро", – сказал Ю. Лауцюс на пресс-конференции в пятницу.
"Эти средства были, сначала, заморожены в порядке, предусмотренном Законом о противодействии отмыванию денег. Позже, после начала досудебного расследования, к ним было применено временное ограничение права собственности. Досудебное расследование было возбуждено по части 1 статьи 216 УК, касающейся реализации имущества, добытого преступным путем. Проще говоря, из-за отмывания денег", – сказал Ю. Лауцюс.
Однако Ю. Лауцюс утверждает, что досудебное расследование было возобновлено по вновь открывшимся "существенным обстоятельствам", т. е. ранее неизвестным обстоятельствам.
"В данном досудебном расследовании прокурор специализированного отдела Вильнюсской окружной прокуратуры в начале августа 2022 г. принял решение о его прекращении. Из совокупности доводов постановления видно, что такое решение было принято после изучения выводов управления СРФП по борьбе с отмыванием денег, заключений Государственной налоговой инспекции, письменных данных, предоставленных банками, а также самого Ш. Степукониса, который в этом досудебном расследовании был допрошен в качестве специального свидетеля", – пояснил он.
Расследование возобновлено
Прокуратура в пятницу распространила заявление, в котором напомнила, что в ноябре 2023 г. было начато досудебное расследование по подозрению в присвоении имущества фонда частного капитала Baltcap AS и непосредственно или опосредованно принадлежащего компаниям данного фонда, в особо крупном размере – более 20 млн евро.
"Установлено, что в финансовых операциях, расследуемых в обоих досудебных расследованиях, фигурируют одни и те же компании и одни и те же банковские счета, совпадают сроки осуществления денежных переводов, расследуемых в обоих досудебных расследованиях, а также иные обстоятельства, существенные для оценки законности действий и обстоятельств. (...)
Поэтому старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры эти новые обстоятельства, которые не были известны и установлены при принятии прокурором постановление о прекращении досудебного расследования в 2022 г., расценил как вновь открывшиеся обстоятельства, имеющие значение для надлежащего расследования дела и обосновывающие необходимость продолжения уголовного преследования по делу о легализации имущества, добытого преступным путем.
Приняв во внимание наличие основания для возобновления досудебного расследования по делу, старший прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры своим постановлением отменил принятое в августе 2022 г. постановление прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры о прекращении досудебного расследования по факту легализации имущества, добытого преступным путем., и возобновил данное досудебное расследование", – говорится в пресс-релизе.
О возобновлении досудебного расследования была уведомлена Европейская прокуратура, которая контролирует досудебное расследование по делу о присвоении имущества в особо крупном размере.
"Мы считаем, что Ш. Степуконис, пользуясь случаем и своей занимаемой должностью, присвоил более 27 млн евро. Это расследование проводилось в другом учреждении досудебного расследования, организованное Вильнюсской окружной прокуратурой, однако в январе этого года было принято решение о передаче досудебного расследования в СРФП. Его организацию взяла на себя Европейская прокуратура", – добавил на пресс-конференции начальник управления спецзаданий СРФП Робертас Шадянецас.