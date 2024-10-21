Прокуратура пытается взыскать с депутата Шилутского райсовета 13 400 евро – заправлялась топливом в Григишкес и Паланге

Из документов, предоставленных депутатом райсовета, видно, что в определенные периоды заправка топливом происходила несколько раз в день, иногда с интервалом в несколько минут, но заправлялись большим количеством топлива. Установлено, что более чем за 40 раз она заправлялась на заправочных станциях за пределами Шилутского района (в Григишкес, Плунге, Паланге и др.) и, согласно законодательству районного муниципалитета, такие расходы не подлежали возмещению.