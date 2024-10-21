Прокуратура пытается взыскать с депутата Шилутского райсовета 13 400 евро – заправлялась топливом в Григишкес и Паланге

Как сообщили в прокуратуре, Д. Пликшнене, будучи депутатом Шилутского райсовета, в период 2019–2023 гг., получила из муниципального бюджета средства на компенсацию расходов, связанных с депутатской деятельностью.
Согласно полученным документам, она предоставляла документы, подтверждающие расходы, связанные с ее деятельностью в качестве депутата райсовета, на приобретение топлива, ремонт и парковку автомобилей, аренду компьютерной техники, услуги телефонной и интернет- связи.
Из документов, предоставленных депутатом райсовета, видно, что в определенные периоды заправка топливом происходила несколько раз в день, иногда с интервалом в несколько минут, но заправлялись большим количеством топлива. Установлено, что более чем за 40 раз она заправлялась на заправочных станциях за пределами Шилутского района (в Григишкес, Плунге, Паланге и др.) и, согласно законодательству районного муниципалитета, такие расходы не подлежали возмещению.
В ходе расследования были получены данные о том, что вышеупомянутая депутат райсовета за время своего пребывания в должности предоставила счета за ремонт 2-х автомобилей.
По мнению прокуратуры, зафиксированные во время ремонта пробеги ясно свидетельствуют о том, что автомобили использовались не только в деятельности депутата горсовета, но и в других целях.
В качестве депутата райсовета Д. Пликшнене также предоставила муниципалитету счета за аренду компьютера, который, по истечению срока аренды, перешел в ее личную собственность. В ходе расследования установлено, что правовыми актами не предусмотрена возможность возмещения таких расходов, т. е. приобретение компьютерной техники в личную собственность за счет средств муниципалитета в рассрочку.
По счетам-фактурам, поступившим в Генеральную прокуратуру, установлено, что указанному депутату райсовета были возмещены расходы не только на телефонные переговоры, но и на услуги парковки, страхование техники, звонки и сообщения за границу. Д. Пликшнене, требуя возмещения расходов, не подлежащих возмещению согласно правовым актам районного муниципалитета, нарушила принципы добросовестности, обязанности действовать бескорыстно и воздерживаться от действий, нарушающих права граждан и общественный интерес.
Эти и другие данные, установленные в ходе расследования, позволяют сделать обоснованный вывод о том, что на основании таких документов Шилутский районный муниципалитет необоснованно выплатил Д. Пликшнене вышеупомянутые компенсации, в связи с чем прокуратура требует вернуть необоснованно выплаченную сумму в размере 13 489,37 евро в муниципальный бюджет. Этот гражданский иск, поданный прокурорами Отдела защиты общественного интереса Генеральной прокуратуры, является двадцатым, поданным в Таурагский районный суд.