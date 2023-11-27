Прокуратура просит вместо штрафа приговорить бывшего главу Каунасского муниципалитета к 6 годам лишения свободы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Bendrovės „Autokausta“ generalinis direktorius J. Kriaučiūnas ir Kauno savivaldybės administracijos direktorius V. Šiliauskas
Bendrovės „Autokausta“ generalinis direktorius J. Kriaučiūnas ir Kauno savivaldybės administracijos direktorius V. Šiliauskas
ФОТО: Kauno miesto savivaldybė
Прокуратура обжаловала решение суда о назначении бывшему директору администрации Каунасского городского самоуправления Вилюсу Шиляускасу наказания в виде штрафа за взяточничество. Прокуроры просят приговорить его к 6 годам лишения свободы.

"В жалобе прокурор просит назначить В. Шиляускасу окончательное смягченное наказание – лишение свободы сроком на 6 лет, включая период задержания и ареста, а остальную часть приговора оставить без изменения", – заявила представитель Каунасского окружного суда Милда Криже в понедельник.

Каунасский окружной суд 6 ноября признал бывшего директора администрации Каунасского городского самоуправления В. Шиляускаса виновным во взяточничестве и назначил ему штраф в размере 65 тыс. евро с лишением его права работать на госслужбе в течение 7 лет.

Суд также постановил конфисковать наличные денежные средства, обнаруженные при обысках у В. Шиляускаса дома в марте 2022 г., – 241 тыс. евро, взыскать из подлежащего конфискации имущества В. Шиляускаса, то есть сумму, соответствующую части предмета взятки, т. е. 19 тыс. евро.

Согласно материалам следствия, В. Шиляускас в 2021-2022 гг. напрямую требовал и получил взятку от руководителя компании Autokausta Юозаса Кряучюнаса. Сумма взяток, по данным правоохранительных органов, составила 260 тыс. евро.

В. Шиляускас признал свою вину и сожалел о содеянном. В суде он пояснил, что намеревался получить от В. Кряучюнаса около 300 тыс. евро, так как планировал на эту сумму приобрести дом на испанском острове Тенерифе.

Суд указал, что В. Шилиаускас в ходе досудебного расследования предоставил информацию, на основании которой было начато и продолжается досудебное расследование предполагаемой системной коррупции в Каунасском городском самоуправлении.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии