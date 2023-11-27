Прокуратура просит вместо штрафа приговорить бывшего главу Каунасского муниципалитета к 6 годам лишения свободы

"В жалобе прокурор просит назначить В. Шиляускасу окончательное смягченное наказание – лишение свободы сроком на 6 лет, включая период задержания и ареста, а остальную часть приговора оставить без изменения", – заявила представитель Каунасского окружного суда Милда Криже в понедельник.

Каунасский окружной суд 6 ноября признал бывшего директора администрации Каунасского городского самоуправления В. Шиляускаса виновным во взяточничестве и назначил ему штраф в размере 65 тыс. евро с лишением его права работать на госслужбе в течение 7 лет.

Суд также постановил конфисковать наличные денежные средства, обнаруженные при обысках у В. Шиляускаса дома в марте 2022 г., – 241 тыс. евро, взыскать из подлежащего конфискации имущества В. Шиляускаса, то есть сумму, соответствующую части предмета взятки, т. е. 19 тыс. евро.