Прокуратура просит арестовать подозреваемого в нападении на посольство России

Во вторник сотрудники Вильнюсского уезда сообщили, что задержали человека, который возможно бросал бутылки с горючей жидкостью в посольство России.

"В законе предусмотрены основания для задержания, обращение было по двум основаниям. Прокурор считает, что человек может сбежать, скрываться от досудебного расследования, прокурора, суда. Также, по мнению прокурора, существует вероятность совершения лицом новых преступных деяний. Суд решит, есть ли основания для ареста", - рассказал Elta Дарюс Шнейдерис, прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры, курирующий расследование дела.

Мужчина содержится в вильнюсской арестантской, в судебном заседании он участвовал дистанционно, ему назначен государственный адвокат, который не согласен с тем, чтобы подзащитному была назначена самая строгая мера пресечения.

Сообщается, что в понедельник, когда сотрудники анализировали получаемые данные, был установлен и задержан человек (1974 года рождения), который мог совершить преступные деяния. Этот человек уже известен полиции.

Задержанный помещен в арестантскую Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, ему будет сообщено о подозрении, также будет решаться вопрос о назначении меры пресечения.

За преступные деяния такого характера лицу грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет.

В ночь на воскресенье, примерно в 2 час. 15 мин., в Вильнюсе на улице Героев Украины неизвестный бросил бутылку с горючей жидкостью в здание посольства России и повредил стену здания.

Тот же инцидент повторился в ночь на понедельник.