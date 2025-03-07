Прокуратура предлагает приговорить обвиняемого в шпионаже в пользу России Мановаса к 9 годам лишения свободы

Шяуляйский окружной суд огласит приговор 10 апреля.
„Свидетели по этому делу не допрашивались“, - сообщил Elta представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас.
В пятницу суд также заслушал последнее заявление подсудимого.
„Я невиновен, отпустите меня“, - сказал Э. Мановас.
Он ходатайствовал перед судом о разрешении ему не присутствовать на заседании, где будет оглашен приговор, в связи с состоянием здоровья. Согласно закону, присутствие сторон при оглашении приговора не обязательно.
За шпионаж Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет, поэтому Э. Мановасу было назначено наказание, близкое к среднему, с учетом опасности деяния и того, что лицо не собирало секретные сведения.
31 декабря прошлого года прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 82-летний Э. Мановас обвиняется в шпионаже в пользу России.
По данным правоохранительных органов, в ходе досудебного расследования было установлено, что Э. Мановас, входивший в СО-ХДЛ и Литовский союз политзаключенных и ссыльных, тайно сотрудничал с российской военной разведкой (ГРУ) и по ее заданию собирал информацию о политической и экономической жизни Литвы, деятельности партий, обороноспособности государства, внутренней и внешней политике. По данным правоохранительных органов, собранная информация не являлась секретной, но была чувствительной и важной для России.
Как заявила прокуратура, Э. Мановас, имеющий гражданство Литвы и России, начал собирать информацию по заказу ГРУ России в 2018 году, однако сотрудники российской разведки якобы ранее с ним договорились с ним о незаконной деятельности.
По данным правоохранительных органов, предполагаемый шпион за сбор информации получал денежное вознаграждение.
По данным прокуратуры, Э. Мановас, обвиняемый в шпионаже, имел доступ к лидерам СО-ХДЛ и государственным должностным лицам, участвующим в деятельности этой партии, однако никаких встреч с ними в Сейме или правительстве зафиксировано не было.
Получив подтверждение от правоохранительных органов о подозрении Э. Мановаса в шпионаже в пользу России, совет Шяуляйского отделения СО-ХДЛ в середине декабря прошлого года исключил его из партии.
Тогдашний шяуляйский консерватор Э. Мановас участвовал в местных выборах 2011 года, когда СО-ХДЛ выдвинула его кандидатуру в Шяуляйский городской совет. Э. Мановас присоединился к СО-ХДЛ в 2005 году.
Мужчина указал, что был депортирован из Литвы в 1945 году, и представился как человек, пострадавший от оккупации 1939-1990 годов.