Прокуратура предлагает приговорить обвиняемого в шпионаже в пользу России Мановаса к 9 годам лишения свободы

По данным правоохранительных органов, в ходе досудебного расследования было установлено, что Э. Мановас, входивший в СО-ХДЛ и Литовский союз политзаключенных и ссыльных, тайно сотрудничал с российской военной разведкой (ГРУ) и по ее заданию собирал информацию о политической и экономической жизни Литвы, деятельности партий, обороноспособности государства, внутренней и внешней политике. По данным правоохранительных органов, собранная информация не являлась секретной, но была чувствительной и важной для России.