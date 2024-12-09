Прокуратура: начинается анализ данных бортовых самописцев разбившегося самолета DHL

„Начинается анализ данных, полученных в результате расшифровки бортовых самописцев с данными полета и разговоров в кабине пилотов. Данные этих бортовых самописцев были расшифрованы в Германии, в лаборатории бортовых самописцев и авионики“, – говорится в сообщении.
Ожидается, что путем моделирования положения воздушного судна и характеристик его полета будут выполнены дополнительные расчеты, необходимые для максимально точного воспроизведения сценария всего полета и его завершения. Следователи по безопасности также продолжают работать с данными бортового самописца из кабины пилотов.
В прокуратуре отмечают, что в ходе предварительного расследования уже проведен осмотр места происшествия, продолжаются осмотры изъятых предметов, анализируются данные полета, устанавливаются реальные обстоятельства происшествия и ущерб, причиненный здоровью и имуществу граждан, а также природе. На данный момент в рамках предварительного расследования уже допрошено около 30 человек. Находившиеся на борту самолета граждане Испании и Германии в настоящее время продолжают лечение у себя на родине.
Обвинения на данный момент никому не предъявлены. В ходе предварительного расследования пока не исключена ни одна версия, но оснований для переквалификации расследования по другим статьям УК на данный момент нет. В настоящее время предварительное расследование ведется по статье 278 УК „Ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств и их оборудования“ и статье 279 „Нарушение правил международных полетов“.
ELTA напоминает, что 25 ноября в Вильнюсе, примерно в километре от Вильнюсского аэропорта, потерпел крушение грузовой самолет немецкой компании DHL.
На борту самолета находился экипаж из четырех человек, погиб 48-летний гражданин Испании. Еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения. Состояние второго пострадавшего испанца тяжелое.
По предварительным данным, есть версии, что самолет мог упасть из-за технических неполадок, возможной ошибки пилота или ненадлежащей работы оборудования аэропорта. Изначально упоминалась версия возможного теракта или диверсии, однако, как заявляют в прокуратуре, данных, подтверждающих подобные сценарии, на данный момент нет.