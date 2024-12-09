Прокуратура: начинается анализ данных бортовых самописцев разбившегося самолета DHL

„Начинается анализ данных, полученных в результате расшифровки бортовых самописцев с данными полета и разговоров в кабине пилотов. Данные этих бортовых самописцев были расшифрованы в Германии, в лаборатории бортовых самописцев и авионики“, – говорится в сообщении.

Ожидается, что путем моделирования положения воздушного судна и характеристик его полета будут выполнены дополнительные расчеты, необходимые для максимально точного воспроизведения сценария всего полета и его завершения. Следователи по безопасности также продолжают работать с данными бортового самописца из кабины пилотов.