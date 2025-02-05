Прокуратура ходатайствует об аресте задержанного по подозрению в похищении мужчины

В среду в Каунасский районный суд поступило ходатайство прокурора об избрании меры пресечения – ареста.

„Прокурор ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу сроком на три месяца по всем трем предусмотренным законом основаниям“, – говорится в сообщении суда.

В понедельник вечером в Кайшядском районе, на трассе Вильнюс-Каунас-Клайпеда был найден раненый мужчина. Полиция начала предварительное расследование по факту незаконного задержания, подозреваемый был задержан.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, около 22.15 час. на 66-м километре трассы Вильнюс-Каунас-Клайпеда на проезжей части был обнаружен раненый 41-летний мужчина.