2025.02.05 11:29

Прокуратура ходатайствует об аресте задержанного по подозрению в похищении мужчины

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA
Antrankiai
Antrankiai
ФОТО: Shutterstock

Прокуратура просит на три месяца арестовать подозреваемого в похищении мужчины – жертву в наручниках нашли на трассе Вильнюс-Каунас-Клайпеда.

В среду в Каунасский районный суд поступило ходатайство прокурора об избрании меры пресечения – ареста.

„Прокурор ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу сроком на три месяца по всем трем предусмотренным законом основаниям“, – говорится в сообщении суда.

В понедельник вечером в Кайшядском районе, на трассе Вильнюс-Каунас-Клайпеда был найден раненый мужчина. Полиция начала предварительное расследование по факту незаконного задержания, подозреваемый был задержан.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, около 22.15 час. на 66-м километре трассы Вильнюс-Каунас-Клайпеда на проезжей части был обнаружен раненый 41-летний мужчина.

33-летний подозреваемый был задержан и помещен в следственный изолятор Главного комиссариата полиции Каунасского уезда.

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