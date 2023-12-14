Приехавший на литовский курорт белорус может лишиться автомобиля

За рулем автомобиля с белорусскими регистрационными номерами сидел 40-летний гражданин Беларуси. Документы, предъявленные мужчиной были в порядке. Он находился в Литве законно. Однако пограничники располагали информацией о том, что в этом автомобиле может быть контрабанда.