Приехавший на литовский курорт белорус может лишиться автомобиля

 
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ФОТО: VSAT

Пограничники остановили в Друскининкай автомобиль, в котором был обнаружен тайник с сигаретами. В тайнике была почти тысяча пачек сигарет.

Во вторник ночью пограничники остановили в Друскининкай для проверки автомобиль Volkswagen Phaeton.

За рулем автомобиля с белорусскими регистрационными номерами сидел 40-летний гражданин Беларуси. Документы, предъявленные мужчиной были в порядке. Он находился в Литве законно. Однако пограничники располагали информацией о том, что в этом автомобиле может быть контрабанда.

Было решено проверить автомобиль на КПП Райгардас.

Пограничники и таможенники в разных тайниках нашли и изъяли 932 пачки сигарет Minsk Capital и Camel с белорусскими бандеролями.

Водитель и автомобиль переданы таможенникам, которые ведут расследование.

За контрабанду гражданину Беларуси грозит конфискация автомобиля.

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