Причиной взрыва в клайпедском общежитии могла стать утечка газа

По данным Департамента полиции, около 21.40 ч. на улице Дебрецено в общежитии, в комнате женщины (1953 г. р.), предположительно, из-за утечки газа произошел взрыв, в результате которого взрывной волной были выбиты окна балкона комнаты, обрушилась стена, пострадал мужчина (1998 г. р.). По данным полиции, мужчина с ожогами был доставлен в больницу.
По данным Департамента пожарной охраны и спасения (ДПОС), до приезда пожарных возникший пожар потушил сосед.
По данным ДПОС, от взрыва не только разбились окна балкона и обрушилась стена, но также разбились окна квартиры и лестничной клетки на пятом этаже, вывалилась бронедверь квартиры, обгорел шкаф, одежда и часть двери туалета, треснула стена соседней квартиры.
15 жильцов эвакуировались из дома самостоятельно.
Обстоятельства происшествия выясняются.