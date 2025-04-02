Причиной взрыва в клайпедском общежитии могла стать утечка газа

По данным Департамента полиции, около 21.40 ч. на улице Дебрецено в общежитии, в комнате женщины (1953 г. р.), предположительно, из-за утечки газа произошел взрыв, в результате которого взрывной волной были выбиты окна балкона комнаты, обрушилась стена, пострадал мужчина (1998 г. р.). По данным полиции, мужчина с ожогами был доставлен в больницу.