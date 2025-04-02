2025.04.02 09:49

Причиной взрыва в клайпедском общежитии могла стать утечка газа

 
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Medikai
Medikai
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

Взрыв в общежитии в Клайпеде во вторник предположительно был вызван утечкой газа, сообщили в полиции.

По данным Департамента полиции, около 21.40 ч. на улице Дебрецено в общежитии, в комнате женщины (1953 г. р.), предположительно, из-за утечки газа произошел взрыв, в результате которого взрывной волной были выбиты окна балкона комнаты, обрушилась стена, пострадал мужчина (1998 г. р.). По данным полиции, мужчина с ожогами был доставлен в больницу.

По данным Департамента пожарной охраны и спасения (ДПОС), до приезда пожарных возникший пожар потушил сосед.

По данным ДПОС, от взрыва не только разбились окна балкона и обрушилась стена, но также разбились окна квартиры и лестничной клетки на пятом этаже, вывалилась бронедверь квартиры, обгорел шкаф, одежда и часть двери туалета, треснула стена соседней квартиры.

15 жильцов эвакуировались из дома самостоятельно.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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