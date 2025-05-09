Причиной пожара на Каунасской когенеративной электростанции могли стать литий-ионные аккумуляторы

По данным Департамента полиции, 8 мая, в 17.54 ч. начался пожар в Каунасском районе, в деревне Бирулишкес, на Каунасской когенерационной электростанции, в помещении, где сортируют отходы. В результате пожара сгорели отходы и помещение.