Причиной пожара на Каунасской когенерационной электростанции могли стать литий-ионные аккумуляторы

По данным Департамента полиции, 8 мая, в 17.54 ч. начался пожар в Каунасском районе, в деревне Бирулишкес, на Каунасской когенерационной электростанции, в помещении, где сортируют отходы. В результате пожара сгорели отходы и помещение.
По предварительным данным, пожар возник из-за литий-ионных аккумуляторов.
Обстоятельства происшествия уточняются.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в помещении горела куча мусора в 100 м2.
Пожарные-спасатели еще работают на месте происшествия – тушат отдельные очаги и обследуют территорию с помощью тепловизоров.
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