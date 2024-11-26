Президент Литвы: поведение России заставляет подумать о ее роли в авиакатастрофе

„Вчера мы наблюдали как за попытками эскалации этого фактора (саботажа – ELTA), так и снижения его. Я думаю, что (…), попросту, такое поведение сейчас не совсем ответственное, потому что у нас слишком мало информации, чтобы делать это. Еще раз повторяю – естественно, что существует вероятность саботажа, ее нельзя исключать. Поэтому она будет расследоваться со всей серьезностью“, – сообщил Г. Науседа во вторник в эфире Žinių radijas.