Президент Литвы: оперативная реакция служб показала их профессионализм

„В понедельник утром каждая из наших эмоций менялась каждые десять минут. От первого потрясения, когда услышали, что самолет упал на жилой квартал, до облегчения, что это не так. От соболезнований пострадавшим и семье погибшего до самого важного на данный момент вопроса – почему это произошло?“ – написал Г. Науседа в социальной сети Facebook, указав, что обсуждал ситуацию и принимаемые решения с руководителями полиции, пожарной охраны и разведслужб.