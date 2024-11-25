2024.11.25 13:03

Президент Литвы: оперативная реакция служб показала их профессионализм

 
Аугусте Либерите
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ELTA
Vilniuje nukrito DHL lėktuvas
Vilniuje nukrito DHL lėktuvas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Комментируя авиакатастрофу, произошедшую в столице в понедельник утром, президент Гитанас Науседа уверяет, что правоохранительные органы отреагировали на инцидент оперативно и профессионально. По словам главы государства, проводимое расследование выявит все обстоятельства произошедшего, однако, как подчеркнул президент, самое главное – не паниковать и доверять сотрудникам правопорядка.

„В понедельник утром каждая из наших эмоций менялась каждые десять минут. От первого потрясения, когда услышали, что самолет упал на жилой квартал, до облегчения, что это не так. От соболезнований пострадавшим и семье погибшего до самого важного на данный момент вопроса – почему это произошло?“ – написал Г. Науседа в социальной сети Facebook, указав, что обсуждал ситуацию и принимаемые решения с руководителями полиции, пожарной охраны и разведслужб.

„Благодарю полицию, пожарных и другие службы за оперативность и профессионализм. К таким сложным ситуациям готовят во время учебы, но никогда не знаешь, действительно ли готов с ними справиться. Сегодня мы убедились, что наши сотрудники готовы. Они работают уверенно и надежно“, – не жалел президент хороших слов о работе сотрудников служб.

Г. Науседа не сомневался, что проводимое расследование авиакатастрофы ответит на все вопросы и установит причины случившегося.

„Расследование ведется, его проводят профессионалы своего дела. Не сомневаюсь, что все будет тщательно изучено и установлено“, – отметил глава государства.

„Мы готовы и должны быть готовы к любым ситуациям. Мы не знаем, какими будут заключения расследования, но ясно одно: мы никогда не будем поддаваться панике и принимать решения, не основанные на фактах. Давайте доверять ведомствам и сотрудникам“, – заключил он.

ELTA напоминает, что в понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта в жилом секторе упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, погиб один из пилотов самолета.

Погибший в авиакатастрофе в Вильнюсе пилот являлся гражданином Испании, сообщил агентству Elta представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, пострадали один гражданин Литвы, один гражданин Германии и один гражданин Испании.

По данным Elta, один из пострадавших находится в более тяжелом состоянии, другой травмирован менее.

Как сообщил мэр столицы Валдас Бенкунскас всего по причине авиакатастрофы было эвакуировано 13 человек. О них позаботиться Вильнюсский городской муниципалитет.

По данным ДПОС, самолет полностью разрушен.

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