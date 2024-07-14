2024.07.14 11:40

Преследование в Вильнюсе: беглец на мотоцикле BMW погиб, пострадал пассажир

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje žuvo BMW motociklu nuo policijos sprukęs vyras
Vilniuje žuvo BMW motociklu nuo policijos sprukęs vyras
ФОТО: Delfi

В Вильнюсе в ДТП попал мотоциклист, которого преследовала полиция. Беглец скончался. Пассажир попал в руки врачей.

Департамент полиции сообщает, что 14 июля, в 2 ч. в Вильнюсе, на ул. Оланду, полиции не подчинился и не остановился мотоцикл BMW.

В 2.10 ч. в Вильнюсе, на ул. Жирню, убегавший от полиции мотоциклист не справился с управлением, заехал на островок безопасности и упал.

Мотоциклист погиб, пассажир получил травмы.

По данным полиции, мотоциклист (1995 г.р.) не справился с управлением на круговом перекрестке. Пассажиру (2000 г.р.) после осмотра врачей было назначено амбулаторное лечение.

Начато расследование.

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