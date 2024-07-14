Преследование в Вильнюсе: беглец на мотоцикле BMW погиб, пострадал пассажир

Департамент полиции сообщает, что 14 июля, в 2 ч. в Вильнюсе, на ул. Оланду, полиции не подчинился и не остановился мотоцикл BMW.

В 2.10 ч. в Вильнюсе, на ул. Жирню, убегавший от полиции мотоциклист не справился с управлением, заехал на островок безопасности и упал.

Мотоциклист погиб, пассажир получил травмы.

По данным полиции, мотоциклист (1995 г.р.) не справился с управлением на круговом перекрестке. Пассажиру (2000 г.р.) после осмотра врачей было назначено амбулаторное лечение.