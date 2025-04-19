Преследование мотоциклиста в столице: на первый раз сбежал, а во второй врезался в забор

Он мчался на очень высокой скорости (240-260 км/ч), не показывал повороты, представлял опасность для других участников движения, ехал по обочинам и тротуарам. Мотоциклист ехал по ул. Осло, Тукстантмячё, Жирню, по дороге А3 и ул. Рудаминос.

В 14.55 ч. полицейские заметили мотоцикл без номера на Западной объездной дороге, он ехал на большой скорости. Мотоциклист не подчинился требованию полиции остановиться.

В пятницу этого мотоциклиста снова заметила полиция. На этот раз преследование закончилось для мотоциклиста печально.

Мотоциклист ехал по тротуарам, на красный свет. Он мчался на большой скорости, ему удалось сбежать – заехав на тротуар, он уехал через Святые ворота в Старый город. Туда полиция проехать не смогла.

На стоянке полиция заметила мотоцикл без номеров, когда стала его останавливать, водитель пустился наутек.

В четверг вечером около магазина Ikea проходило открытие сезона NIGHTRIDERS, туда приезжала и полиция.

Потом он свернул в поля и ехал по полям. Когда мотоциклист заехал на территорию жилого дома, он не заметил деревянные колья в земле, между которыми была натянута металлическая проволока, наехал на нее. После столкновения мотоциклиста подбросило в воздух, он перевернулся и упал на спину около мотоцикла.

Он еще пытался убежать от полиции, но был задержан.

22-летний молодой человек сказал, что бежал от полиции, потому что у него нет прав, а мотоцикл не зарегистрирован.

После ДТП он жаловался на боли в спине, поэтому скорая увезла его в больницу.